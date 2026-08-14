باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، در واکنش به اظهارات اخیر جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا درباره اهداف جنگ با ایران، نوشت که منطق واشنگتن برای او «غیرقابل درک» است.

اولیانوف در توییتی با اشاره به تناقض‌های راهبردی آمریکا تصریح کرد: «منطق واشنگتن قابل درک نیست. این کشور خواهان آزادی کشتیرانی از طریق تنگه هرمز است، اما این آزادی با تجاوز آمریکا به ایران از بین رفت. اکنون آنها می‌خواهند عواقب اشتباه استراتژیک خود را از طریق ادامه جنگ برطرف کنند. اینجا یک جای کار می‌لنگد.»

این واکنش در حالی مطرح می‌شود که جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، روز گذشته در برنامه «ویل کین شو» با تغییر رویکرد آشکار در اعلام اهداف واشنگتن، اعلام کرد که «تأمین دسترسی آمریکایی‌ها به نفت ارزان»، هدف اصلی کنونی ایالات متحده در درگیری با ایران است.

ونس در این مصاحبه با اشاره به کاهش قیمت نفت نسبت به روز‌های ابتدایی جنگ، گفت: «هدف اول، پایین نگه داشتن قیمت نفت و گاز برای آمریکایی‌ها در سراسر کشور است.» او همچنین مدعی شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مجموعه‌ای گسترده از ابزار‌های دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی را برای فشار بر ایران در اختیار دارد و بازگشت ثبات به تنگه هرمز، ثبات قیمت انرژی را برای مردم آمریکا تضمین خواهد کرد.

این اظهارات در حالی از سوی مقام ارشد کاخ سفید مطرح می‌شود که پیش از این، دولت ترامپ اهداف متفاوتی را برای رویارویی با ایران اعلام کرده بود. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی، هدف اولیه واشنگتن «سرنگونی حکومت» و «جلوگیری از برنامه هسته‌ای ایران» عنوان شده بود؛ با این حال، به نظر می‌رسد این اهداف با ناتوانی آمریکا در برابر مقاومت ایران، چندین بار تغییر کرده و موضوعاتی نظیر تضعیف توانایی ایران در کنترل تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز نیز در کانون توجه قرار گرفته است.

تحلیلگران سیاسی، اظهارات اخیر ونس را نشانه‌ای از فاصله گرفتن واشنگتن از اهداف اولیه و رویارویی با چالش‌های جدی در تحقق اهداف نظامی و سیاسی اعلام‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران ارزیابی می‌کنند. در همین حال، اولیانوف با تأکید بر غیرمنطقی بودن این رویکرد، بر این نکته صحه گذاشته که تلاش آمریکا برای جبران اشتباه استراتژیک خود از طریق تشدید تنش‌های نظامی، با ابهامات اساسی مواجه است.

منبع: کانال الجزیره