راهبرد تسلیم، تجزیه و براندازی دشمن در برابر مقاومت ملت ایران شکست خورد

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه راهبرد دشمن برای تسلیم، تجزیه و براندازی ایران با شکست مواجه شده است، گفت: میدان‌داری مردم، اقتدار نیروهای مسلح و ظرفیت‌های جغرافیایی منطقه از عوامل اصلی ناکامی این راهبرد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان- ابراهیم عزیزی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شیراز با اشاره به جایگاه محرم و صفر در تاریخ اسلام و بشریت اظهار کرد: محرم و صفر سرشار از درس‌ها و عبرت‌های بزرگی برای تاریخ پرافتخار اسلام و بشریت است و بی‌تردید، یکی از راز‌های موفقیت ملت بزرگ ایران اسلامی از آغاز پیروزی انقلاب تاکنون، بهره‌گیری از همین سرمایه ارزشمند و گران‌بهای محرم و صفر بوده است.

او افزود: ملت ایران با پاسداشت شعائر دینی، به‌ویژه ایام محرم و صفر و با توسل و تمسک به فرهنگ عاشورا، موفقیت‌ها و افتخارات بزرگی را برای جبهه اسلام، ملت ایران و همه شیفتگان مکتب نجات‌بخش اسلام رقم زده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، اقتدار و عظمت امروز ملت ایران را حاصل برکات محرم و صفر دانست و گفت: اگر امروز شاهد کینه‌ورزی، خباثت و جنایت‌های رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار هستیم، ریشه آن را باید در ترس و هراس این نظام‌های سلطه‌گر، به‌ویژه رژیم جعلی و دروغین صهیونیستی و آمریکا، از عظمت مکتب محرم و صفر جست‌و‌جو کرد.

عزیزی ادامه داد: آنان به‌خوبی می‌دانند که پیروان مکتب محرم، عاشورا و حسین بن علی (ع)، درس مقاومت، ایستادگی و شجاعت را از ائمه معصومین (ع) و صاحبان مکتب محرم و صفر فرا گرفته‌اند.

او تاکید کرد: ایستادگی ملت رشید ایران اسلامی در تمامی سال‌های پرفرازونشیب گذشته و دستیابی به پیروزی‌ها و موفقیت‌های متعدد، همگی از برکات فرهنگ محرم و صفر است.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحولات و حوادث ماه‌های اخیر اظهار کرد: می‌خواهم از اینجا به حوادث روز بپردازم و بار دیگر تاکید کنم که شما مردم مؤمن، به برکت همین اندیشه عاشورایی و باور‌های اعتقادی، پیروز و فاتح میدان شده‌اید.

عزیزی تصریح کرد: جبهه استکبار از مدت‌ها پیش تمام توان خود را به کار گرفته بود تا میدان‌داران مکتب جهاد و مبارزه در ایران اسلامی و جبهه مقاومت را به زانو درآورد.

او ادامه داد: آمریکایی‌ها مدت‌هاست به این نتیجه رسیده‌اند که ایران اسلامی، به‌عنوان تکیه‌گاه جهان اسلام، ملت‌های آزاده و جبهه مقاومت، مسیر دشمنی و کینه‌توزی آنان را دشوار کرده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: این واقعیتی انکارناپذیر است که ملت بزرگ ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، عرصه را بر دشمنان اسلام و شریعت، به‌ویژه آمریکایی‌ها، تنگ کرده است.

عزیزی افزود: اعتراف تلخ، اما واقعی ژنرال مکنزی نیز مؤید همین مسئله است. او گفته است سه عامل شامل میدان‌داری مردم ایران، اقتدار نیرو‌های مسلح و استفاده حداکثری از تنگه هرمز، در کنار نادانی و حماقت رئیس‌جمهور آمریکا، موجب شد تمام آنچه طی ۵۰ سال گذشته در غرب آسیا و کشور‌های منطقه ساخته و آماده کرده بودیم، از بین برود.

او بیان کرد: راهبرد سه‌گانه دشمن یعنی تسلیم، تجزیه و براندازی، در برابر میدان‌داری، ایستادگی، مقاومت، شجاعت و اقتدار مثال‌زدنی نیرو‌های مسلح ایران شکست خورد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به نقل قول وزیر امور خارجه کشورمان از دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، گفت: پوتین در این دیدار اظهار کرده بود که بر اساس تمام ارزیابی‌ها و برداشت‌های اطلاعاتی، تصور می‌کردند ایران بیش از یک هفته توان مقاومت در برابر آمریکا را نخواهد داشت.

عزیزی ادامه داد: به گفته پوتین، تحلیل سرویس‌های اطلاعاتی روسیه این بوده که ایران تنها یک هفته می‌تواند در برابر آمریکا دوام بیاورد و پرسش او این بوده که چه عاملی موجب شد نیرو‌های مسلح، ارتش و سپاه با چنین شجاعت و اقتداری عمل کنند؛ چراکه آنها تصور نمی‌کردند ایران بیش از یک هفته بتواند مقاومت کند.

او افزود: پوتین گفته بود این مسئله برای ما به یک معما تبدیل شده است؛ چگونه توانستید با وجود حجم گسترده نیروها، تجهیزات و امکانات آمریکایی‌ها، این جنگ را ادامه دهید؟ تنها در جزیره ابوموسی، ۲ هزار و ۴۰۰ مورد موشک و پهپاد شلیک شده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس‌جمهور روسیه همچنین اظهار کرده بود که تصورشان این بوده است که با آغاز جنگ، مردم ایران علیه مسئولان اعتراض می‌کنند و مانع ادامه جنگ می‌شوند، اما آنچه در عمل مشاهده کردند کاملاً متفاوت بود؛ مردم به میدان آمدند و خود به میدان‌دار تبدیل شدند.

عزیزی عنوان کرد: پرسش رئیس‌جمهور روسیه از وزیر امور خارجه کشورمان این بوده که چه عاملی باعث شد نیرو‌های مسلح ایران این‌گونه وارد میدان شوند و مردم نیز با چنین پرچم‌داری حضور پیدا کنند. به گفته او، این پرسشی است که تاکنون پاسخی برای آن پیدا نکرده‌اند.

او خاطرنشان کرد: سه‌گانه میدان‌داری و پرچم‌داری مقاومت و ایثار مردم، اقتدار نیرو‌های مسلح و ظرفیت تنگه هرمز و جغرافیای خلیج فارس موجب شد طرح سه‌گانه دشمن یعنی تسلیم، تجزیه و براندازی، با وجود همه تلاش‌های صورت‌گرفته، به نتیجه نرسد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی افزود: برخی بر این باورند که آمریکایی‌ها وارد عرصه تجزیه نشدند، اما حضور میدانی همکاران ما در مرز‌های شمال‌غرب و نقاط مختلف کشور نشان می‌دهد که چنین تلاش‌هایی صورت گرفته است. آنان در این مناطق حضور یافتند، اما موفق نشدند و همین سه‌گانه، رمز پیروزی و موفقیت ملت ایران بود.

عزیزی تاکید کرد: ملت بزرگ و عزیز ایران اسلامی همچنان بر فرهنگ، اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی، امامین انقلاب و فرهنگ محرم و صفر استوار ایستاده است و آمریکایی‌ها باید بدانند که راهی جز تسلیم شدن در برابر اراده ملت ایران ندارند.

او گفت: از این فرصت استفاده می‌کنم و با صراحت تاکید می‌کنم که آمریکایی‌ها باید بدانند بدون هیچ تردیدی لازم است منطقه را ترک کنند و روند عقب‌نشینی و خروج خود را سرعت ببخشند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آمریکایی‌ها باید بدانند هرگونه اقدام یا رفتاری که برخلاف منافع ملی و امنیت ملی ایران باشد، با رصد دقیق و واکنش سریع و قاطع ملت ایران و نیرو‌های مسلح مواجه خواهد شد.

عزیزی اظهار کرد: هم آمریکایی‌ها و هم کشور‌های منطقه باید بدانند که حضور آمریکا در منطقه جز ایجاد شر و ناامنی نتیجه دیگری ندارد. کشور‌های منطقه، اگر به چنین جمع‌بندی‌ای رسیده‌اند، باید تأمین امنیت را خودشان بر عهده بگیرند و گرفتار خطای محاسباتی نشوند.

او تاکید کرد: امنیت منطقه در گرو هم‌پیمانی کشور‌های منطقه و همکاری آنها با محوریت ایران اسلامی، به‌عنوان پرچم‌دار این منطقه، است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد: ما درس بزرگ ایستادگی را از محرم، صفر، عاشورا، حسین بن علی (ع)، امام شهید و معمار کبیر انقلاب اسلامی آموخته‌ایم و تا پای جان بر این اصول و اندیشه‌های ناب اسلام پایدار خواهیم ماند.

برچسب ها: کمیسیون امنیت ملی مجلس ، تسلیم ، تجزیه ، براندازی ، دشمن ، مقاومت ، نماز جمعه ، شیراز
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