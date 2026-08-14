باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - امیر صدیقی رئیس فدراسیون ووشو در حاشیه بازدید احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان از تمرینات ملی‌پوشان اعزامی به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی ـ ناگویا اظهار داشت: امروز اتفاق بسیار خوبی افتاد و دنیامالی وزیر ورزش و جوانان و اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش به آکادمی ملی ووشو آمدند. تقریباً یک ماه به آغاز بازی‌های آسیایی ناگویا باقی مانده است و ووشو جزو نخستین رشته‌هایی است که باید در این رویداد به رقابت بپردازد.

او ادامه داد: وزیر ورزش در این بازدید پیگر شرایط تمرین و اردو‌های تیم ملی شد. ضمن اینکه از قبل نیز با دقت موضوعات ووشو را دنبال می‌کردند. ووشو همیشه در بازی‌های آسیایی، نقطه قوت بسیار مهمی برای کاروان ایران بوده است و امیدوارم در این دوره نیز اتفاقات خوب تکرار شود و قهرمانان ما بتوانند بدرخشند و شرایط خوبی ایجاد کنند و شاهد یک اتفاق ویژه باشیم. همیشه انتظارات از ووشو بسیار زیاد است و خوشحال هستیم که دوستان محبت و انتظار دارند ما در میادین مختلف بدرخشیم.

رئیس فدراسیون ووشو عنوان کرد: فکر می‌کنم اولین رویدادی که تکلیف مدال‌های آن در بازی‌های آسیایی مشخص می‌شود، تالو است. مسابقات از روز ابتدایی و پس از مراسم افتتاحیه با تالو آغاز خواهد شد. جوانان بسیار خوبی داریم و تیم ما پوست‌اندازی کرده و شکل جوانی گرفته است. قهرمانان جوان و البته باتجربه نیز به تیم اضافه شده‌اند. امیدوارم اخبار بسیار خوبی از ناگویا برای هم‌میهنان منتشر کنید.

صدیقی در پاسخ به این پرسش که چه نتایجی را در ناگویا پیش‌بینی می‌کند، گفت: فکر می‌کنم اگر ووشو بتواند نتایج هانگژو را تکرار کند، نتایج درخشانی خواهد بود. در هانگژو، رشته ورزشی کوراش نیز زیرمجموعه ووشو بود و ما در مجموع موفق به کسب ۳ مدال طلا، ۷ نقره و ۲ برنز شدیم که یکی از مدال‌های طلا برای کوراش بود. امیدوارم بتوانیم دوباره نتایج هانگژو را تکرار کنیم؛ چون تکرار این نتایج سخت است و رقبای جدی داریم. چین همیشه بیش از ۲۰۰ مدال طلا در بازی‌های آسیایی کسب کرده است و در ووشو نیز رقیب اصلی ما محسوب می‌شود.