بلاتکلیفی وضعیت شرکت پارسیلون در اندرخم سرمایه گذاری های نافرجام

معاون اقتصادی استاندار لرستان گفت: در این نشست، آخرین وضعیت شرکت پارسیلون و مسائل و موانع پیش‌روی این واحد مورد بررسی قرار گرفت و درباره راهکارهای عملی برای برون‌رفت از مشکلات و تعیین تکلیف وضعیت این شرکت بحث و تبادل نظر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  امید امیدی شاه آباد اظهارداشت: واگذاری مناسب و شناسایی سرمایه‌گذار توانمند برای این کارخانه بعد از طی نمودن مراحل خلع ید و تعیین تکلیف واگذاری نامناسب قبلی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می‌باشد. 

وی ادامه‌داد: براین اساس بعد از برگزاری دو مزایده قبلی، طی یکسال اخیر جلسات زیادی با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برگزار شد و در جریان سفر ریاست‌جمهور به استان نیز بر این موضوع تاکید گردید. 

امیدی افزود: باتوجه به بازدیدهای انجام شده و بررسی‌هایی که در خصوص سرمایه‌گذاران موصوف به انجام رسیده، روند احیا و راه اندازی آن در قالب برگزاری مزایده‌های پیش رو، با هماهنگی‌هایی که با مالک این کارخانه در قالب پیشنهادهای سرمایه گذاری به عمل آمده به انجام برسد.

منبع: اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان

برچسب ها: پارسیلون ، لرستان
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