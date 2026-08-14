بلاتکلیفی وضعیت شرکت پارسیلون در اندرخم سرمایه گذاری های نافرجام

باشگاه خبرنگاران جوان - امید امیدی شاه آباد اظهارداشت: واگذاری مناسب و شناسایی سرمایه‌گذار توانمند برای این کارخانه بعد از طی نمودن مراحل خلع ید و تعیین تکلیف واگذاری نامناسب قبلی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می‌باشد.

وی ادامه‌داد: براین اساس بعد از برگزاری دو مزایده قبلی، طی یکسال اخیر جلسات زیادی با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برگزار شد و در جریان سفر ریاست‌جمهور به استان نیز بر این موضوع تاکید گردید.

امیدی افزود: باتوجه به بازدیدهای انجام شده و بررسی‌هایی که در خصوص سرمایه‌گذاران موصوف به انجام رسیده، روند احیا و راه اندازی آن در قالب برگزاری مزایده‌های پیش رو، با هماهنگی‌هایی که با مالک این کارخانه در قالب پیشنهادهای سرمایه گذاری به عمل آمده به انجام برسد.

منبع: اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان