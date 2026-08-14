باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیتالله لطفالله دژکام در خطبههای نماز جمعه امروز شیراز، با تأکید بر ضرورت تقوا، وحدت و انسجام اجتماعی، گفت: اختلافنظر و تفاوت در میزان بصیرت، دینداری و عملکرد سیاسی نباید به دشمنی، تخریب و تبری مؤمنان از یکدیگر منجر شود.
دژکام با اشاره به فرازی از خطبه نوزدهم نهجالبلاغه درباره ویژگیهای اهل تقوا و عبادت آنان در دل شب، اظهار کرد: فاصله میان وضعیت عمومی جامعه و آنچه در گزارشهای مربوط به عبادت شبانه امیرالمؤمنین (ع) و اهلبیت (ع) آمده، بسیار زیاد است، اما همین موضوع میتواند الگویی برای توجه بیشتر به معنویت و تقوا باشد.
او با اشاره به عبادتهای شبانه امام خمینی (ره) در روزهای پایانی عمر ایشان افزود: حتی در دوران بیماری و بستری بودن، عبادت و مناجات شبانه امام خمینی (ره) ادامه داشت و گزارشهایی از آن منتشر شده است.
امام جمعه شیراز همچنین با اشاره به روایتی درباره تأثیر معنویت و ارتباط شبانه رهبران دینی با خداوند، گفت: در اوج مسائل و محاسبات سیاسی نیز ممکن است دیگران به این نتیجه برسند که پشتوانه معنوی یک رهبر و ارتباط او با خداوند، در تحولات جامعه اثرگذار است.
لزوم پرهیز از تحقیر و تبری مؤمنان از یکدیگر
دژکام در ادامه با استناد به روایاتی از کتاب «اصول کافی» درباره «درجات ایمان» اظهار کرد: مؤمنان از نظر ایمان، عبادت و بصیرت در یک درجه نیستند و برخی نسبت به دیگران برتریهایی دارند، اما این تفاوتها مجوز تبری، لعن و دشمنی میان مؤمنان نیست.
او با اشاره به سخن امام صادق (ع) مبنی بر اینکه مؤمنان دارای درجات متفاوتی هستند، گفت: اگر فردی از نظر بصیرت یا عمل در مرتبه بالاتری قرار دارد، نباید به دلیل پایینتر بودن مرتبه فرد دیگری او را تحقیر یا از او تبری بجوید.
امام جمعه شیراز افزود: در فضای سیاسی کشور نباید اختلاف سلیقه و برداشت سیاسی به جایی برسد که مسلمان شیعه، مسلمان شیعه دیگری را لعن کند و حتی به این کار افتخار کند. تبری باید متوجه دشمنان خدا باشد و مؤمنان نسبت به یکدیگر باید روحیه تولی و برادری داشته باشند.
او با بیان اینکه دو روایت از «اصول کافی» درباره درجات ایمان را در خطبه بیان کرده است، از ائمه جماعات و علما خواست این روایات را برای مردم تبیین کنند و گفت: جامعه دینی باید نشان دهد که اخلاق دینی و رفتار قرآنی را آموخته و اختلافات سیاسی موجب از بین رفتن برادری و انسجام آن نمیشود.
دژکام با اشاره به روایتی دیگر از امام صادق (ع) درباره رفتار با شیعیانی که در درجات مختلف معرفت و ایمان قرار دارند، اظهار کرد: امام صادق (ع) حتی نسبت به کسانی که شناخت و معرفت آنان در مرتبه پایینتری قرار داشت، از تعبیر تبری استفاده نکردند و بر حفظ رابطه و تولی میان مؤمنان تأکید داشتند.
او ادامه داد: اگر قرار باشد خداوند با همه ما حساب دقیق کند، چه کسی میتواند در پیشگاه الهی خود را طلبکار بداند؟ همه ما در برابر خداوند بدهکاریم و همین مسئله باید موجب تواضع، رحمت و محبت بیشتر ما نسبت به یکدیگر شود.
تأکید بر پرهیز از ظلم و خدشه به آبروی افراد
امام جمعه شیراز با اشاره به پیام اخیر رهبر انقلاب درباره ضرورت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی گفت: حتی انتقاد از عملکرد مسئولان، اگر از سر خیرخواهی و دلسوزی باشد، نباید به ظلم در حق افراد بیگناه، هتک حرمت و از بین بردن آبروی آنان منجر شود.
دژکام افزود: اگر در فضای مجازی آبروی کسی را ببریم، این ظلم است و نباید تصور کنیم که صرفاً به دلیل داشتن موضع سیاسی یا انقلابی میتوانیم هر سخنی را درباره دیگران بیان کنیم.
او تصریح کرد: کسانی که دغدغه انقلاب و نظام را دارند، باید مراقب باشند که رویکرد آنان موجب ظلم به بیگناه یا شکست وحدت و انسجام اجتماعی نشود. همه جریانهای سیاسی، با وجود اختلافنظرها، در چارچوب نظام و قانون باید در کنار یکدیگر حرکت کنند.
چهلم رهبر شهید و ضرورت توجه به مسئله خونخواهی
امام جمعه شیراز در بخش دیگری از خطبه دوم با اشاره به فرارسیدن چهلمین روز خاکسپاری پیکر رهبر شهید، اظهار کرد: مؤمنان باید متناسب با این مناسبت، ادب و احترام لازم را به جا آورند.
او همچنین با اشاره به همزمانی این ایام با سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع)، گفت: این مناسبتها وظیفه ما را در توجه به ابعاد معنوی و انقلابی این ایام مضاعف میکند.
دژکام با اشاره به مسئله خونخواهی رهبر شهید، آن را موضوعی فراتر از یک اقدام محدود و صرفاً حقوقی دانست و اظهار کرد: همانگونه که فرهنگ «طالب ثار» بودن نسبت به امام حسین (ع) در میان شیعیان وجود دارد، خونخواهی رهبر شهید نیز باید در چارچوبی بزرگتر و در امتداد اهدافی همچون تحقق آرمانهای دینی معنا شود.
او با اشاره به سخنان رهبر انقلاب درباره انتقام خون شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: انتقام خون حاج قاسم صرفاً مجازات قاتلان او نیست، بلکه خروج آمریکا از منطقه غرب آسیا میتواند مصداق تحقق هدف بزرگتر این انتقام باشد.
امام جمعه شیراز افزود: اقدامات نظامی و امنیتی در پاسخ به دشمن بخشی از ماجراست، اما نباید مسئله خون شهدا را صرفاً به مجازات چند نفر تقلیل داد؛ چراکه هدف خونهای مقدس، تحقق اهدافی بزرگتر از جمله اقامه دین و تحقق آرمانهای اسلامی است.
دولتها موظف به اجرای قانون هستند
او در بخش دیگری از خطبه دوم با اشاره به مباحث اخیر درباره بنزین و انرژی، تأکید کرد: موضوع بنزین بخشی از مسئله بزرگتر انرژی در کشور است و بررسی آن باید با توجه به سابقه چندینساله سیاستهای کشور و قوانین مصوب انجام شود.
دژکام با تأکید بر حاکمیت قانون اظهار کرد: دولتها با گرایشهای سیاسی مختلف روی کار میآیند، اما همه آنها موظفاند در چارچوب قانون حرکت کنند و نمیتوان قانون را زمانی که به تصویب میرسد پذیرفت و هنگام اجرا، اصل آن را زیر سؤال برد.
او خطاب به نمایندگان مجلس گفت: نمایندگان نمیتوانند در قبال قوانینی که خود تصویب کردهاند، مسئولیت را کنار بگذارند و همه امور را به دولت واگذار کنند. اگر قانونی تصویب شده و شورای نگهبان آن را تأیید کرده است، همه باید خود را موظف به اجرای آن بدانند.
امام جمعه شیراز با اشاره به فصل نهم قانون برنامه هفتم درباره انرژی افزود: در این قانون، دولت به اجرای سیاستهای مشخصی در حوزه انرژی و هدفمندسازی یارانهها مکلف شده است و نمیتوان بدون مطالعه قانون، درباره اجرای آن موضعگیری کرد.
او با بیان اینکه ممکن است درباره شیوه اجرای قانون اختلافنظر وجود داشته باشد، گفت: انتقاد از کیفیت اجرای قانون اشکالی ندارد، اما اصل قانون نباید به دلیل اختلافات سیاسی نادیده گرفته شود. اگر قانونی نیاز به اصلاح دارد، باید از مسیر قانونی و در مجلس بررسی شود.
لزوم صرفهجویی گسترده در مصرف انرژی
دژکام با اشاره به احکام برنامه هفتم درباره صرفهجویی در مصرف انرژی اظهار کرد: بر اساس فصل نهم این قانون، کشور باید در پایان برنامه به میزان قابل توجهی در مصرف نفت صرفهجویی کند و لازم است دولت و سایر جریانهای سیاسی، موضع خود را نسبت به این احکام قانونی بهصورت شفاف مشخص کنند.
او افزود: دشمنان برای جلوگیری از تحقق اهداف برنامه هفتم تلاش میکنند و نباید خودمان نیز با اختلافات داخلی، اجرای قوانین و دستیابی به اهداف برنامه را دشوارتر کنیم.
امام جمعه شیراز از فعالان سیاسی خواست پیش از اظهارنظر درباره مسائل اقتصادی و انرژی، قوانین و اسناد بالادستی را مطالعه کنند و گفت: اختلاف جریانهای سیاسی طبیعی است و هر جریان میتواند در زمان مسئولیت، دیدگاه خود را دنبال کند، اما همه جریانها باید اصل قانون را بپذیرند.
دژکام با تأکید بر ضرورت تبیین تصمیمات اقتصادی برای مردم اظهار کرد: مردم اگر بدانند یک تصمیم اقتصادی با هدف تأمین منافع کشور و آینده آنان اتخاذ شده است، از آن حمایت خواهند کرد؛ بنابراین دولت باید در این زمینه شفاف عمل کند و دستگاههای مختلف نیز وظیفه دارند ابعاد تصمیمات را برای جامعه توضیح دهند.
او در پایان ابراز امیدواری کرد با همراهی مردم، دولت و جریانهای سیاسی و با رعایت قانون، کشور بتواند از مشکلات اقتصادی عبور کند و گفت: جامعهای که برای دفاع از دین، کشور و ارزشهای خود ایستادگی کرده است، اگر بداند خیر و مصلحتش در یک تصمیم چیست، میتواند از آن حمایت کند.