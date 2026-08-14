باشگاه خبرنگاران جوان- بهار همیشه با رویش شناخته میشود؛ اما در فرهنگ اسلامی، برخی بهارها نه در طبیعت، که در جان انسان اتفاق میافتند. ربیعالاول یکی از همین فصلهای معنوی است؛ ماهی که با خاطره میلاد پیامبر اسلام (ص) پیوند خورده و در حافظه مسلمانان، نشانهای از رحمت، امید و تحول باقی مانده است.
ربیع در زبان عربی به معنای بهار است و همین نام، بار معنایی ویژهای به این ماه بخشیده است؛ گویی پس از روزهای اندوه و سکوت، فرصتی برای رویش دوباره فراهم میشود. از همین منظر، ربیعالاول را میتوان نه فقط یک مناسبت مذهبی، بلکه فرصتی برای بازگشت به ارزشهایی دانست که جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به آنها نیاز دارد.
در منابع تاریخی و روایی، ماه ربیعالاول با رخدادهای مهمی در تاریخ اسلام پیوند خورده است؛ از میلاد پیامبر اکرم (ص) گرفته تا هجرت پیامبر (ص) و شکلگیری جامعه اسلامی در مدینه.
اما اهمیت این رخدادها صرفاً در جایگاه تاریخی آنها خلاصه نمیشود. بعثت و سیره پیامبر (ص) یک تحول عمیق اخلاقی و اجتماعی را دنبال کرد؛ تحولی که انسان را از نظامی مبتنی بر تبعیض، تعصب و زور به سوی جامعهای بر پایه توحید، عدالت، مسئولیتپذیری و کرامت انسانی فراخواند.
قرآن کریم درباره فلسفه بعثت پیامبر (ص) میفرماید: «وَما أَرسَلناکَ إِلّا رَحمَةً لِلعالَمینَ»؛ پیامبر (ص) برای رحمت جهانیان فرستاده شد.
این آیه، یکی از مهمترین کلیدواژهها برای فهم سیره نبوی است؛ رحمت در نگاه اسلامی صرفاً احساس عاطفی نیست، بلکه میتواند در رفتار اجتماعی، عدالت، گذشت، حمایت از محرومان، رعایت حقوق دیگران و پرهیز از خشونت و کینه معنا پیدا کند.
از نگاه کارشناسی در حوزه فرهنگ دینی، مناسبتهای مذهبی زمانی میتوانند نقش اجتماعی مؤثری ایفا کنند که از سطح پیامهای تبریک و برنامههای مناسبتی عبور کرده و به رفتار و سبک زندگی مردم پیوند بخورند.
بر همین اساس، یکی از ظرفیتهای مهم ماه ربیعالاول، تبدیل مفاهیمی مانند رحمت، اخلاق، وحدت و کرامت انسانی به رفتارهای ملموس اجتماعی است؛ از تقویت روابط خانوادگی و کمک به نیازمندان گرفته تا کاهش اختلافات، احترام به حقوق دیگران و مسئولیتپذیری اجتماعی.
این نگاه با سیره پیامبر (ص) نیز همخوانی دارد؛ زیرا بخش مهمی از دعوت نبوی در اصلاح رفتار انسانها و مناسبات اجتماعی معنا پیدا میکرد.
اگر قرار باشد ربیعالاول صرفاً به برگزاری چند برنامه فرهنگی و مذهبی محدود شود، بخش مهمی از ظرفیت این ماه نادیده گرفته خواهد شد.
پیامبر اکرم (ص) در قرآن به عنوان «اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» معرفی شده است؛ الگویی نیکو برای کسانی که به خدا و روز واپسین امید دارند.
این تعبیر نشان میدهد که سیره پیامبر (ص) باید در متن زندگی بازخوانی شود؛ در خانواده، در روابط اجتماعی، در مدیریت، در برخورد با مخالف، در رعایت حقوق مردم و حتی در شیوه مواجهه با مشکلات.
از این منظر، ربیعالاول میتواند ماه تمرین دوباره اخلاق باشد؛ اخلاقی که در آن موفقیت تنها با میزان دستاوردهای مادی سنجیده نمیشود، بلکه کیفیت رفتار انسان با دیگران نیز بخشی از آن است.
جامعه امروز با مجموعهای از چالشها مانند کاهش اعتماد اجتماعی، افزایش اختلافات خانوادگی، فشارهای اقتصادی و گسترش برخی آسیبهای اجتماعی روبهرو است. در چنین شرایطی، مفاهیمی مانند همدلی، گذشت، مشارکت و مسئولیت اجتماعی صرفاً مفاهیم اخلاقی نیستند؛ بلکه بخشی از سرمایه اجتماعی جامعه به شمار میروند.
سیره پیامبر (ص) میتواند در این زمینه یک الگوی تاریخی و اخلاقی ارائه کند؛ الگویی که در آن ساختن جامعه از اصلاح رابطه انسانها با یکدیگر آغاز میشود.
به همین دلیل، ربیعالاول میتواند فرصتی برای تقویت همین سرمایه اجتماعی باشد؛ فرصتی برای اینکه مسجد، مدرسه، خانواده، رسانه و نهادهای فرهنگی به جای تمرکز صرف بر مناسبت، درباره «سبک زندگی نبوی» و کارکردهای اجتماعی آن گفتوگو کنند.
میلاد پیامبر اکرم (ص) در فرهنگ مسلمانان تنها جشن تولد یک شخصیت تاریخی نیست؛ یادآور ظهور مکتبی است که اخلاق را در کنار ایمان قرار داد و انسان را به مسئولیت در برابر جامعه فراخواند.
امروز نیز بزرگداشت این مناسبت زمانی میتواند اثرگذار باشد که پرسشی جدی را پیش روی جامعه قرار دهد: از پیامبر رحمت (ص) برای زندگی امروز چه آموختهایم؟
پاسخ این پرسش میتواند از رفتارهای ساده آغاز شود؛ از احترام به والدین و سالمندان، رعایت حقوق همسایه، کمک به نیازمند، حفظ آبروی دیگران، پرهیز از تهمت و شایعه، صبر در برابر اختلاف و تلاش برای آشتی دادن دلها.
اینها شاید رفتارهایی کوچک به نظر برسند، اما جامعه از همین رفتارهای کوچک ساخته میشود.
در نهایت، ربیعالاول را میتوان فرصتی برای بازخوانی مفهوم امید دانست؛ امیدی که در فرهنگ دینی نه به معنای نادیده گرفتن مشکلات، بلکه به معنای باور به امکان تغییر است.
جامعهای که از اخلاق، رحمت و امید فاصله بگیرد، حتی اگر از نظر مادی پیشرفت کند، با خلأهای عمیق انسانی روبهرو خواهد شد. در مقابل، جامعهای که کرامت انسان را محور مناسبات خود قرار دهد، ظرفیت بیشتری برای عبور از بحرانها خواهد داشت.
ربیعالاول آمده است تا در میانه تقویم، یادآوری کند که هر تولدی میتواند آغاز یک تحول باشد. میلاد پیامبر اکرم (ص) تنها خاطرهای متعلق به قرنها پیش نیست؛ دعوتی همیشگی به اخلاق، رحمت، وحدت و کرامت انسان است.
اکنون که ربیع از راه رسیده، شاید بهترین بزرگداشت آن، نه فقط چراغانی کوچهها و برگزاری مراسم، بلکه روشن کردن چراغی در رفتارهای روزمره باشد؛ چراغی که در خانواده روشن شود، به جامعه برسد و از آنجا مسیرش را به آینده باز کند.
ربیعالاول، اگر در زندگی جاری شود، دیگر فقط یک ماه در تقویم نیست؛ بهاری است که میتواند از دل انسان آغاز شود.
منبع: فارس