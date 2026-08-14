در دسته ۸۶+ کیلوگرم وزنه برداری جوانان آسیا دختران وزنه بردار ایرانی به یک مدال نقره و دو برنز دست یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جوانان آسیا در تاشکند، نمایندگان ایران در دسته ۸۶+ کیلوگرم به روی تخته رفتند و در پایان یک مدال نقره و دو مدال برنز به دست آوردند.

حسنا امیری در یک‌ضرب عملکرد موفقی داشت و پس از مهار وزنه‌های ۱۰۰ و ۱۰۴ کیلوگرم، در تلاش سوم نتوانست ۱۰۶ کیلوگرم را ثبت کند. او با رکورد ۱۰۴ کیلوگرم، مدال نقره یک‌ضرب را از آن خود کرد.

امیری در دوضرب ابتدا وزنه ۱۲۰ کیلوگرمی را مهار کرد، اما در تلاش‌های دوم و سوم وزنه‌های ۱۲۶ و ۱۳۸ کیلوگرم را از دست داد. او با مجموع ۲۲۴ کیلوگرم در جایگاه سوم قرار گرفت و مدال برنز مجموع را نیز به دست آورد.

رویا نوری‌نژاد نیز در یک‌ضرب وزنه‌های ۹۶ و ۹۸ کیلوگرم را با موفقیت مهار کرد، اما در تلاش سوم وزنه ۱۰۵ کیلوگرم را از دست داد و با رکورد ۹۸ کیلوگرم در جایگاه چهارم ایستاد.

نوری‌نژاد در دوضرب ابتدا ۱۲۱ کیلوگرم را بالای سر برد، اما هر دو تلاش بعدی روی وزنه ۱۲۷ کیلوگرمی را از دست داد. با این حال، عملکرد او برای کسب مدال برنز دوضرب کافی بود. نوری‌نژاد در مجموع با رکورد ۲۱۹ کیلوگرم چهارم شد.

در پایان، حسنا امیری با یک نقره و یک برنز و رویا نوری‌نژاد با یک برنز سهم ایران از این دسته را تشکیل دادند.

برچسب ها: وزنه برداری ، وزنه برداری جوانان
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