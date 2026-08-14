باشگاه خبرنگاران جوان- روز‌های پایانی ماه صفر و آغاز ماه ربیع‌الاول که فرامی‌رسد، علاوه بر پیامک‌های تکراری در فضای مجازی، شاهد یک رفتار عجیب و آزاردهنده در سطح شهر هستیم. عده‌ای در نیمه‌های شب راه می‌افتند، در مساجد را می‌کوبند، خواب و استراحت خادمان زحمت‌کش را حرام می‌کنند و پیش خودشان فکر می‌کنند با این کار، بلیت بهشت را برای خودشان تضمین کرده‌اند! ریشه این رفتار‌های خرافی، یک جمله تقطیع شده و فاقد سندیت عمومی است که می‌گوید: «هر کس خروج از ماه صفر را به من اطلاع دهد، اهل بهشت است.» این ماجرا در زمان پیامبر اکرم (ص) صرفاً بشارتی اختصاصی درباره شأن و جایگاه جناب ابوذر غفاری بوده است. متأسفانه رواج این دروغ‌ها باعث می‌شود افراد به‌جای انجام اعمال صالح، به حق‌الناس و آزار دیگران روی بیاورند. انسان آگاه می‌داند که بهشت، پاداش کوبیدن در مسجد و بیدار کردن خادم خسته نیست. حفظ اصالت دینی ایجاب می‌کند که نسخه بهشتی شدن را در کلام معتبر اهل‌بیت جست‌و‌جو کنیم و با دست‌زدن به اقدامات واقعی، کرامت خود را ارتقا دهیم.

محبت اهل‌بیت و توحید؛ تنها سرمایه‌های نجات‌بخش

در مکتب اسلام، شرط اول برای ورود به حریم بهشت، سلامت عقیده و قلب است. پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله) در بیانی نورانی به جناب ابوذر غفاری بشارت دادند که هر کس از امت من از دنیا برود درحالی‌که هیچ‌چیزی را شریک خداوند قرار نداده باشد، وارد بهشت می‌شود و آتش جهنم را نمی‌بیند.

اما این توحید، یک شرط اساسی و عملی دارد و آن گره‌خوردن قلب به محبت اولیای خداست. امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) در پاسخ به فردی که از ایشان درباره اعمال بهشتی و جهنمی پرسید، فرمودند: «آیا به تو خبر ندهم از حسنه‌ای که هرکس آن را بیاورد وارد بهشت می‌شود، و گناهی که هرکس آن را بیاورد با صورت در آتش می‌افتد؟ حسنه، دوست‌داشتن ما اهل‌بیت است و گناه، کینه و دشمنی با ماست». کسی که این محبت را در سینه دارد، رفتار و سبک زندگی‌اش نیز رنگ و بوی اهل‌بیت می‌گیرد و بهشت را در عملکرد روزمره‌اش جست‌و‌جو می‌کند.

۳ گام عملی برای اجرای نسخه بهشتی شدن در جامعه

اگر می‌خواهید در این روز‌ها ارادت خود را به پیامبر مهربانی‌ها نشان دهید، به‌جای کوبیدن در مساجد و آزار دیگران، این سه اقدام قطعی و مستند را که پیامبر (ص) به‌عنوان شاخه‌های درخت طوبی (درخت بهشتی) معرفی فرموده‌اند، در زندگی خود پیاده کنید:

هنر آشتی‌دادن و ترمیم رابطه‌ها:

یکی از محکم‌ترین شاخه‌های درخت بهشت، صلح و دوستی است. پیامبر اکرم (ص) در حدیثی طولانی و شگفت‌انگیز (بحارالانوار، جلد ۸، صفحه ۱۶۶) می‌فرمایند هر کس میان زن و شوهر، پدر و فرزند، خویشاوندان، همسایگان یا حتی دو فرد غریبه صلح و آشتی برقرار کند، به شاخه‌ای از درخت طوبی آویخته شده که او را به بهشت می‌کشاند. اگر در فامیل یا محل کارتان دو نفر با هم قهر هستند، همین امروز برای آشتی‌دادن آنها پیش‌قدم شوید.

گره‌گشایی مالی و سیرکردن گرسنگان:

بهشت جای انسان‌های بی‌تفاوت نیست. در همان روایت بحارالانوار، پیامبر (ص) تأکید می‌کنند کسی که بدهی فردی تنگدست را ببخشد، یا طلب قدیمی خود را که از آن ناامید شده به او حلال کند، راه بهشت را طی کرده است. همچنین ایشان در کلامی دیگر (تفسیر نورالثقلین، جلد ۵، صفحه ۵۸۳) می‌فرمایند هرکس گرسنه‌ای را در روزگار قحطی و سختی سیر کند، خداوند او را از دری از در‌های بهشت وارد می‌کند که جز افراد شبیه به او کسی از آن وارد نمی‌شود.

پاک‌سازی زبان و حفظ آبروی مؤمن:

دفاع از شأن دیگران، یک عمل بهشتی است. پیامبر (ص) می‌فرمایند کسی که جلوی فردی سفیه و نادان را بگیرد تا به آبروی یک مؤمن لطمه نزند، به درخت طوبی متصل شده است. در روز‌هایی که فضای حقیقی و مجازی پر از قضاوت و آبروریزی است، شما سپر بلای آبروی دیگران باشید و با کنترل زبان و جلوه امروزی آن یعنی بازارسال‌های فضای مجازی، بهشت را برای خود بخرید.

ایستادن در مسیر عمل به‌جای خرافات

لذت بزرگی در این آگاهی و استقلال فکری نهفته است؛ اینکه بدانیم دین ما، دین خرافات و مزاحمت برای بندگان خدا نیست، بلکه دین عمل و سازندگی است. وقتی با اراده‌ای محکم، دست از این رسم‌های غلط برمی‌داریم و نسخه بهشتی شدن را در دستگیری از نیازمندان و آشتی‌دادن اطرافیان پیاده می‌کنیم، در واقع بالاترین سطح احترام را به عقلانیت خود و سیره پیامبر (ص) گذاشته‌ایم. عبور از خطای «دین‌داری خرافی»، از ما انسانی مقتدر، امن و گره‌گشا می‌سازد؛ کسی که بهشت را در مهربانی و قدم‌های استوارش روی زمین خلق می‌کند.

منبع: فارس