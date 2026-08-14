سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز جمعه اعلام کرد مسکو هنوز پیشنهاد ترکیه برای یادداشت تفاهم با اوکراین در مورد عدم هدف‌گیری کشتی‌های تجاری در دریای سیاه را دریافت نکرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز جمعه بار دیگر تأکید کرد که مسکو هنوز پیشنهاد ترکیه برای یادداشت تفاهم با اوکراین در مورد عدم هدف‌گیری کشتی‌های تجاری در دریای سیاه را دریافت نکرده است.

زاخارووا در بیانیه‌ای که در وب‌سایت وزارت خارجه منتشر شد، خاطرنشان کرد که روسیه «یک درخواست رسمی از ترکیه از طریق کانال‌های رسمی که شرایط این ابتکار را مشخص کند، دریافت نکرده است.» او اشاره کرد که روسیه پیشتر با طرحی برای صادرات محصولات کشاورزی از اوکراین از طریق مسیر‌های دریایی موافقت کرده بود. او سپس تاکید کرد که اوکراین و غرب از این مسیر‌ها برای حمله به اهداف غیرنظامی و نظامی روسیه سوءاستفاده کرده‌اند.

زاخارووا نوشت: «یک راه‌حل پایدار و بلندمدت برای بحران اوکراین تنها در صورتی امکان‌پذیر است که ریشه‌های آن از بین برود. اول از همه، این به معنای از بین بردن تهدیدات امنیتی ناشی از گسترش ناتو به سمت شرق و تلاش‌ها برای کشاندن کی‌اف به ائتلاف آتلانتیک شمالی است.»

منبع: ریانووستی

برچسب ها: دریای سیاه ، وزارت خارجه روسیه ، جنگ روسیه و اوکراین
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