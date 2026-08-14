در رقابت‌های وزنه‌برداری جوانان آسیا فرهاد قلی‌زاده سه مدال طلا و طا‌ها نعمتی‌مقدم دو مدال نقره و یک برنز در دسته‌های ۱۱۰ و ۱۱۰+ کیلوگرم کسب کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جوانان آسیا، نمایندگان ایران در دسته‌های ۱۱۰ و ۱۱۰+ کیلوگرم به روی تخته رفتند و در پایان فرهاد قلی‌زاده سه مدال طلا و طا‌ها نعمتی‌مقدم دو مدال نقره و یک برنز کسب کردند.

در دسته ۱۱۰ کیلوگرم جوانان، فرهاد قلی‌زاده در یک‌ضرب ابتدا وزنه‌های ۱۶۷ و ۱۷۲ کیلوگرم را با موفقیت مهار کرد، اما در تلاش سوم وزنه ۱۷۸ کیلوگرم را از دست داد. او با ثبت رکورد ۱۷۲ کیلوگرم در جایگاه نخست قرار گرفت و مدال طلای یک‌ضرب را به دست آورد.

قلی‌زاده در دوضرب نیز ابتدا ۲۰۱ کیلوگرم را مهار کرد. تلاش دوم او روی ۲۰۸ کیلوگرم از دست رفت، اما در سومین حرکت وزنه ۲۱۰ کیلوگرمی را بالای سر برد تا دومین طلای خود را کسب کند.

این وزنه‌بردار ایرانی با ثبت مجموع ۳۸۲ کیلوگرم، در جایگاه نخست مجموع نیز ایستاد و با کسب سه مدال طلا عنوان قهرمانی دسته ۱۱۰ کیلوگرم جوانان آسیا را از آن خود کرد.

در دسته ۱۱۰+ کیلوگرم جوانان نیز طا‌ها نعمتی‌مقدم روی تخته رفت. او در یک‌ضرب پس از ناکامی در مهار ۱۷۱ کیلوگرم، در تلاش دوم ۱۷۳ کیلوگرم را ثبت کرد، اما در حرکت سوم روی ۱۷۸ کیلوگرم ناکام ماند و با قرار گرفتن در جایگاه دوم، مدال برنز یک‌ضرب را به دست آورد.

نعمتی‌مقدم در دوضرب عملکرد بهتری داشت و وزنه‌های ۲۱۰ و ۲۱۹ کیلوگرم را با موفقیت مهار کرد، اما در تلاش سوم وزنه ۲۲۴ کیلوگرم را از دست داد. او با این عملکرد مدال نقره دوضرب را کسب کرد.

نماینده ایران در مجموع نیز با قرار گرفتن در جایگاه دوم، مدال نقره مجموع را به دست آورد.

به این ترتیب، در پایان رقابت‌های این دو دسته، فرهاد قلی‌زاده با سه طلا و طا‌ها نعمتی‌مقدم با یک نقره، یک برنز و یک نقره مجموع، کارنامه موفقی برای ایران رقم زدند.

برچسب ها: وزنه برداری ، وزنه برداری جوانان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۱ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
درود بر ورزشکاران افتخارآفرین ایران .
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۲
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