امام جمعه موقت آبادان گفت: دشمن با برنامه‌ریزی گسترده و تبلیغات واهی بدنبال سست کردن اراده و باور‌ها در کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام علی نجیبی در خطبه دوم این هفته نماز جمعه آبادان اظهار کرد: مردم ایران بیش از ۱۷۰ شب با ماندن در خیابان‌ها برابر اراده دشمن ایستادگی کرده‌اند.

وی افزود: این ایستادگی در حالی شکل گرفته که کشور هر روز با تحریم‌های جدید و محاصره دریایی و اقتصادی مواجه است.

امام جمعه موقت آبادان گفت: به فرموده رهبر شهیدمان برای شکست دادن اراده دشمن باید مشکلات داخلی را رفع کنیم و این مهم با بیان تبیین حقایق شکل خواهد گرفت.

حجت‌الاسلام نجیبی بیان کرد: آنچه انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند و تاکنون حفظ کرده، حضور مردم، ایمان، ایستادگی و اعتماد به ظرفیت‌های داخلی است و این مولفه‌ها باید همچنان مورد توجه قرار گیرد.

وی در بخش دیگر خطبه‌های نماز جمعه آبادان خواستار مطالبه‌گری هوشمندانه مردم از مسئولان شد و گفت: باید خواب را از مدیران غیرجهادی و غیرانقلابی گرفت، زیرا درصد زیادی از مشکلات کنونی کشور حاصل ترک فعل‌هاست.

امام جمعه موقت آبادان در ادامه با انتقاد از اعضای شورای شهر آبادان اظهار کرد: اعضای شورای شهر بدلیل احتلافات داخلی مدت‌هاست جلسه‌ای در خصوص شهر نداشته‌اند و با این روند مشکلات شهر عدیده‌تر می‌شود.

وی شرایط آبادان در ۳۰ سال پیش را بهتر از اکنون عنوان کرد و گفت: آبادان با ۳۰۰ هزار جمعیت دارای سه نماینده در مجلس شورای اسلامی است و اهواز با سه میلیون نفر جمعیت هم سه نماینده در مجلس دارد، اما شرایط آبادان به لحاظ زیرساختی قابل مقایسه با شهر اهواز نیست.

منع: ایرنا

برچسب ها: خطبه های نمازجمعه ، دشمن
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