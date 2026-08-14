باشگاه خبرنگاران جوان - دختر سه‌ساله کرمانشاهی هنگام شنا به همراه خانواده در یکی از نقاط حادثه‌خیز ساحل رامسر دچار غرق‌شدگی شد که با هوشیاری و اقدام سریع محمد لایزال، ناجی غریق، از آب خارج و اقدامات امدادی برای وی انجام شد.

سجاد حسین‌زاده، سرپرست هیئت نجات غریق و غواصی رامسر گفت: پس از خارج کردن این کودک از آب، اقدامات کمک‌های اولیه برای وی انجام شد و خوشبختانه شرایط جسمی او پایدار شد و به خانواده تحویل داده شد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه مسافران و شهروندان به هشدار‌های ایمنی سواحل افزود: مسافران باید توصیه‌های هواشناسی، ناجیان غریق و عوامل اجرایی سواحل را جدی بگیرند و از ورود به نقاط ناایمن و حادثه‌خیز دریا، به‌ویژه در شرایط نامساعد جوی، خودداری کنند.

حسین‌زاده گفت: همکاری مردم با ناجیان غریق و رعایت توصیه‌های ایمنی، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث دریایی و کاهش شمار غریق‌ها دارد.