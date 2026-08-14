منابع محلی از وقوع انفجار شب گذشته در پشت بیمارستان النور در شهر دوما (استان ریف دمشق) خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - منابع محلی از وقوع انفجار شب گذشته در پشت بیمارستان النور در شهر دوما (استان ریف دمشق) خبر داده‌اند که بر اساس گزارش‌های اولیه، تلفات جانی و زخمی به جا گذاشته است. این منابع اعلام کرده‌اند که این انفجار به احتمال زیاد ناشی از پرتاب نارنجک به این مکان بوده است.

به گفته منابع پزشکی، در این حادثه یک زن و یک مرد سوری جان خود را از دست داده‌اند و دو نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند که یکی از آنها فلسطینی است. عامل این انفجار و انگیزه او هنوز مشخص نیست.

مجروحان و پیکر‌های قربانیان به بیمارستان منتقل شده و منطقه حادثه در محاصره نیرو‌های امنیتی قرار گرفته است. تحقیقات برای روشن شدن ابعاد این حادثه و شناسایی عوامل آن در حال انجام است.

منبع: الجزیره