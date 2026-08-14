در هفته کاری که گذشت شاخص کل بورس ۶.۸ درصد افزایش یافت و رکوردشکنی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  -  بازار سرمایه در هفته کاری که گذشت شاهد رشد شاخص‌های اصلی و ورود پول حقیقی به سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی بود؛ به طوری که شاخص کل بورس ۶.۸ درصد افزایش یافت و رکوردشکنی کرد و شاخص هم‌وزن نیز رشد ۴.۵۹ درصدی را ثبت کرد. در این هفته همچنین ارزش معاملات به ۱۵۶ هزار و ۵۴۳ میلیارد تومان رسید و در مجموع ۳ هزار و ۶۷۱ میلیارد تومان ورود پول به سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی ثبت شد.

در ادامه کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: در این هفته شاخص کل بورس با افزایش ۶.۸ درصدی به ۵ میلیون و ۷۳۶ هزار و ۴۸۵ واحد رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن با افزایش ۴.۵۹ درصدی، رقم یک میلیون و ۶۰۴ هزار و ۸۴۴ واحد را ثبت کرد و شاخص کل فرابورس نیز با رشد ۴.۶۹ درصدی به ۴۵ هزار و ۹۲۹ واحد رسید.

او افزود: ارزش معاملات در این هفته در روز شنبه ۲۰ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان، یکشنبه ۶۵ هزار و ۵۹۸ میلیارد تومان، دوشنبه ۳۶ هزار و ۷۷۶ میلیارد تومان و سه‌شنبه ۳۳ هزار و ۷۴۹ میلیارد تومان بود که در مجموع به ۱۵۶ هزار و ۵۴۳ میلیارد تومان رسید.

آسایش ادامه داد: سرانه خرید در این هفته ۱۰۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سرانه فروش نیز ۹۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: در این هفته، روز شنبه ۹ هزار و ۳۳ میلیارد تومان ورود پول داشتیم، اما در روز یکشنبه ۶ هزار و ۹۱۳ میلیارد تومان خروج پول ثبت شد. همچنین در روز دوشنبه ۲ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان و در روز سه‌شنبه هزار و ۹۰۱ میلیارد تومان ورود پول داشتیم که در مجموع، ۳ هزار و ۶۷۱ میلیارد تومان ورود پول به سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی در این هفته شاهد بودیم.

او درباره جریان ورود و خروج پول از صندوق‌های با درآمد ثابت گفت: صندوق‌های با درآمد ثابت در روز شنبه ۲ هزار و ۷۲۹ میلیارد تومان خروج پول داشتند و در روز یکشنبه نیز ۷۴۷ میلیارد تومان خروج پول از این صندوق‌ها ثبت شد. در روز دوشنبه ۲ هزار و ۸۸۲ میلیارد تومان ورود پول و در روز سه‌شنبه نیز ۳ هزار و ۵۷۷ میلیارد تومان ورود پول به صندوق‌های با درآمد ثابت انجام شد که در مجموع، در این هفته ۲ هزار و ۹۸۳ میلیارد تومان ورود پول به صندوق‌های با درآمد ثابت شاهد بودیم.

آسایش درباره مهم‌ترین اخبار اثرگذار بر بازار سرمایه در این هفته اظهار کرد: در این هفته اخبار مرتبط با واگذاری سایپا و تودلی‌های سایپا مطرح بود که به هر حال جو مثبتی را در بازار ایجاد کرد. همچنین اخبار مرتبط با پتروشیمی‌ها و خوراک پتروشیمی‌ها نیز مورد توجه بازار قرار گرفت.

او افزود: از سوی دیگر،  اخبار خارج از بازار که به هر حال باعث شد ریسک سیستماتیک تا حدودی کمرنگ‌تر شود، بر بازار سرمایه اثرگذار بود و تأثیر این موضوع را در روند معاملات بازار مشاهده کردیم.

 برآیند معاملات هفته نشان می‌دهد شاخص‌های بازار سرمایه در مسیر صعودی قرار گرفته‌اند و ورود پول حقیقی به سهام و صندوق‌های سهامی نیز تداوم داشته است. در کنار این موضوع، ورود پول به صندوق‌های با درآمد ثابت و کاهش نسبی ریسک‌های سیستماتیک، از دیگر نکات مهم معاملات این هفته بود؛ حالا باید منتظر ماند و دید آیا روند صعودی بازار سهام در هفته‌ پیش رو ادامه‌دار خواهد بود؟ 

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۰ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت برگزار شد. پس، چرا دولت هنوز اجازه‌ی آزادسازی اموال مسدودشده‌ی ملت ایران را نمی‌دهد؟ چرا مال مردم را به مردم نمی‌دهند؟ ظلم تا کی؟
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