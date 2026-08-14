در هفته کاری که گذشت شاخص کل بورس ۶.۸ درصد افزایش یافت و رکوردشکنی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بازار سرمایه در هفته کاری که گذشت شاهد رشد شاخص‌های اصلی و ورود پول حقیقی به سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی بود؛ به طوری که شاخص کل بورس ۶.۸ درصد افزایش یافت و رکوردشکنی کرد و شاخص هم‌وزن نیز رشد ۴.۵۹ درصدی را ثبت کرد. در این هفته همچنین ارزش معاملات به ۱۵۶ هزار و ۵۴۳ میلیارد تومان رسید و در مجموع ۳ هزار و ۶۷۱ میلیارد تومان ورود پول به سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی ثبت شد.

در ادامه کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: در این هفته شاخص کل بورس با افزایش ۶.۸ درصدی به ۵ میلیون و ۷۳۶ هزار و ۴۸۵ واحد رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن با افزایش ۴.۵۹ درصدی، رقم یک میلیون و ۶۰۴ هزار و ۸۴۴ واحد را ثبت کرد و شاخص کل فرابورس نیز با رشد ۴.۶۹ درصدی به ۴۵ هزار و ۹۲۹ واحد رسید.

او افزود: ارزش معاملات در این هفته در روز شنبه ۲۰ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان، یکشنبه ۶۵ هزار و ۵۹۸ میلیارد تومان، دوشنبه ۳۶ هزار و ۷۷۶ میلیارد تومان و سه‌شنبه ۳۳ هزار و ۷۴۹ میلیارد تومان بود که در مجموع به ۱۵۶ هزار و ۵۴۳ میلیارد تومان رسید.

آسایش ادامه داد: سرانه خرید در این هفته ۱۰۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سرانه فروش نیز ۹۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: در این هفته، روز شنبه ۹ هزار و ۳۳ میلیارد تومان ورود پول داشتیم، اما در روز یکشنبه ۶ هزار و ۹۱۳ میلیارد تومان خروج پول ثبت شد. همچنین در روز دوشنبه ۲ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان و در روز سه‌شنبه هزار و ۹۰۱ میلیارد تومان ورود پول داشتیم که در مجموع، ۳ هزار و ۶۷۱ میلیارد تومان ورود پول به سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی در این هفته شاهد بودیم.

او درباره جریان ورود و خروج پول از صندوق‌های با درآمد ثابت گفت: صندوق‌های با درآمد ثابت در روز شنبه ۲ هزار و ۷۲۹ میلیارد تومان خروج پول داشتند و در روز یکشنبه نیز ۷۴۷ میلیارد تومان خروج پول از این صندوق‌ها ثبت شد. در روز دوشنبه ۲ هزار و ۸۸۲ میلیارد تومان ورود پول و در روز سه‌شنبه نیز ۳ هزار و ۵۷۷ میلیارد تومان ورود پول به صندوق‌های با درآمد ثابت انجام شد که در مجموع، در این هفته ۲ هزار و ۹۸۳ میلیارد تومان ورود پول به صندوق‌های با درآمد ثابت شاهد بودیم.

آسایش درباره مهم‌ترین اخبار اثرگذار بر بازار سرمایه در این هفته اظهار کرد: در این هفته اخبار مرتبط با واگذاری سایپا و تودلی‌های سایپا مطرح بود که به هر حال جو مثبتی را در بازار ایجاد کرد. همچنین اخبار مرتبط با پتروشیمی‌ها و خوراک پتروشیمی‌ها نیز مورد توجه بازار قرار گرفت.

او افزود: از سوی دیگر، اخبار خارج از بازار که به هر حال باعث شد ریسک سیستماتیک تا حدودی کمرنگ‌تر شود، بر بازار سرمایه اثرگذار بود و تأثیر این موضوع را در روند معاملات بازار مشاهده کردیم.

برآیند معاملات هفته نشان می‌دهد شاخص‌های بازار سرمایه در مسیر صعودی قرار گرفته‌اند و ورود پول حقیقی به سهام و صندوق‌های سهامی نیز تداوم داشته است. در کنار این موضوع، ورود پول به صندوق‌های با درآمد ثابت و کاهش نسبی ریسک‌های سیستماتیک، از دیگر نکات مهم معاملات این هفته بود؛ حالا باید منتظر ماند و دید آیا روند صعودی بازار سهام در هفته‌ پیش رو ادامه‌دار خواهد بود؟