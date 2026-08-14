مسئولان برای تامین امنیت پایدار سیستان و بلوچستان تلاش بیشتری کنند

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله مصطفی محامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زاهدان اظهار کرد: ناامنی‌ها شکل‌های مختلفی دارد و عوامل آن نیز متفاوت است؛ گاهی اشرار و گروهک‌ها، گاهی قاچاق و مواد مخدر و گاهی سرقت و اخاذی در بروز این حوادث نقش دارند و هر یک نیازمند بررسی جداگانه است.

وی افزود: در جریان اقدامات فراوان مسئولان برای تامین امنیت هستم، اما انتظار این است که تلاش بیشتری انجام شود تا مردم در سیستان و بلوچستان احساس امنیت و آرامش بیشتری داشته باشند.

امام جمعه زاهدان بر ضرورت اطلاع‌رسانی درباره اقدامات انجام‌شده برای تامین امنیت تاکید کرد و گفت: ممکن است بخشی از فعالیت‌ها به دلیل ماهیت امنیتی محرمانه باشد، اما هر آنچه قابل گفتن است باید برای مردم تشریح شود تا جامعه بداند مسئولان برای تامین امنیت چه تلاش‌هایی انجام می‌دهند.

وی خواستار همکاری مردم شد و خاطرنشان کرد: هر جا مسئولان به کمک مردم نیاز دارند باید این موضوع را با آنان در میان بگذارند و به‌ویژه سران طوایف و قبایل نیز در محدوده خود برای کنترل شرایط و جلوگیری از بروز ناامنی همکاری کنند.

هشدار درباره ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی ناامنی

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به سخنان هفته گذشته خود درباره عوامل فرهنگی و اجتماعی ناامنی اظهار کرد: همان‌طور که با شرارت و عوامل مستقیم ناامنی برخورد می‌شود، باید با ریشه‌های آن نیز مقابله کرد، زیرا پیشگیری بهتر از درمان است و جلوگیری از وقوع ناامنی بهتر از آن است که پس از رخ دادن حادثه برای برخورد با آن اقدام شود.

وی تصریح کرد: کسانی که جایگاه و تریبون دارند باید در گفته‌های خود دقت و بصیرت بیشتری داشته باشند، زیرا دشمن به دنبال ضربه زدن به وحدت است و ممکن است از مسائل قومی و مذهبی برای ایجاد اختلاف و درگیری در جامعه اسلامی استفاده کند.

آیت الله محامی بر ضرورت مقابله با افکار انحرافی و توطئه‌های دشمن تاکید کرد و گفت: همه باید با بصیرت و دقت عمل کنند، تحت تاثیر جوسازی‌ها و بازی‌های رسانه‌ای قرار نگیرند و به سخنان شبکه‌های دروغ‌پرداز بیرونی یا عوامل ایجادکننده وسوسه و اختلاف توجه نکنند.

وی همچنین با اشاره به آغاز ماه ربیع‌الاول و واقعه لیلة‌المبیت اظهار کرد: در شب نخست این ماه، حضرت علی(ع) با پذیرش خطر در بستر پیامبر اکرم(ص) خوابید تا مشرکان متوجه خروج آن حضرت از مکه نشوند و این فداکاری نمونه‌ای از معامله با خدا و جانفشانی برای کسب رضایت الهی است.

امام جمعه زاهدان با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو از جمله روز مقاومت، سالروز آغاز بازگشت آزادگان، وفات حضرت سکینه(س) و کودتای ۲۸ مرداد گفت: در هفته آینده چهلم خاکسپاری امام شهید و رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی نیز برگزار می‌شود و امیدواریم در سراسر کشور و استان شاهد برگزاری مراسم باشکوه در این مناسبت باشیم.

منبع دفتر امام جمعه زاهدان