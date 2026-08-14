باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -آیت الله سید محمد سعیدی،امام جمعه قم در خطبههای این هفته نماز عبادی سیاسی جمعه که حضور امت خداجوی قم در مصلای قدس برگزار شد، با گرامیداشت چهلمین روز آخرین وداع و خاکسپاری بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و رهبر شهید انقلاب، حضور عظیم و بینظیر مردمی در مراسم تشییع و خاکسپاری را نه یک اتفاق عادی، بلکه یکی از مهمترین برکات و آثار این شهادت بزرگ دانست و گفت: این ملت بزرگوار با پیمودن مراتب والای ایمان، عبودیت خالصانه و ایستادگی در برابر دشواریها، به درجه رفیعی از شایستگی نائل آمدهاند که اکنون به عنوان مجرای تحقق اراده قطعی الهی در مسیر نابودی فساد جهانی و مفسدان مطرح هستند.
او در ادامه با تاکید بر ضرورت پاسداشت میراث گرانقدر رهبر فقید انقلاب، تصریح کرد: ما در این ایام حساس و در چهلمین روز تشییع و خاکسپاری آن رهبر عظیمالشأن، با خدای متعال عهد میبندیم که مکتب، راه و آرمانهای او را تا آخرین نفس پاس بداریم و هرگز از سختیهای مسیر، حضور پرشور در صحنههای انقلاب و تحمل مشکلات و ناملایمات خسته و دلسرد نشویم.
امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنایتهای استکبار و عوامل آن در طول سالهای گذشته، خاطرنشان کرد: انتقام خون پاک امام شهید امت و همه شهیدان والامقام جنگهای تحمیلی و ترورهای کور، به طور قطع از قاتلان جنایتکار، کودککش و بیآبروی عالم گرفته خواهد شد و این وعدهای است که با قدرت الهی و همبستگی ملی به سرانجام میرسد.
او از آحاد ملت ایران خواست تا با وحدت و بصیرت، مسیر پرافتخار انقلاب را با قوت بیشتری ادامه دهند و در تمام عرصهها وفاداری خود را به خون شهیدان به اثبات برسانند.
تاکید بر وحدت بهعنوان یک اصل راهبردی برای عزت و امنیت کشور / نباید نقد به تخریب تبدیل شود
امام جمعه قم، در بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه این هفته با تأکید بر ضرورت حیاتی حفظ وحدت و انسجام در جامعه،با بیان اینکه وحدت فراتر از یک فضیلت اخلاقی است، آن را یک ضرورت ملی و راهبردی برای کشور دانست و تصریح کرد: امروز ایران اسلامی در چنین نقطه حساس و سرنوشتسازی قرار دارد که همبستگی ملی، خط قرمز اصلی است.
او با تأکید بر نگاه عمیقتر به مقوله اتحاد، افزود: اتحاد یک تاکتیک مقطعی برای عبور از یک بحران نیست، بلکه یک اصل راهبردی برای حفظ عزت، استقلال، امنیت و تمامیت کشور به شمار میرود. از این رو، نباید اجازه دهیم اختلافهای سلیقهای، جای دشمنشناسی را بگیرد و نباید نقدهای سازنده و منطقی، به تخریب شخصیتها و جریانات کشور منجر شود.
آیتالله سعیدی با اشاره به تجربه تاریخی ملتها و ترفندهای کهنه دشمنان، تصریح کرد: دشمن پیش از هر گونه تهاجم نظامی، بر روی شکافهای درونی و اختلافافکنی بین اقشار مختلف یک ملت متمرکز میشود و این اختلافها، بهترین و حساسترین فرصت را برای نفوذ و سلطه دشمن فراهم میسازد.
امام جمعه قم با تأکید بر نقش بیبدیل انسجام ملی در افزایش قدرت بازدارندگی کشور، خاطرنشان کرد: هر اندازه جامعه منسجمتر و یکپارچهتر باشد، هزینه فشارهای خارجی برای دشمن بسیار بیشتر شده و امکان تحمیل اراده و فرهنگ استکباری بر کشور کاهش چشمگیری پیدا میکند. بنابراین، وحدت بخش مهم و غیرقابل انکاری از قدرت ملی ایران اسلامی است.
آیتالله سعیدی: از درسهای مکتب شهید سلیمانی، پرهیز از قطعهقطعه کردن جامعه است
امام جمعه قم با یادآوری نگاه رهبر شهید انقلاب به شهید سلیمانی به عنوان یک مکتب، راه و مدرسه درسآموز، تصریح کرد: شهید حاج قاسم سلیمانی تنها یک فرمانده نظامی نبود، بلکه یک مکتب فکری و عملی است که هر کس در این مدرسه حاضر شود، درسهای بزرگی برای زندگی فردی و اجتماعی خود فرا خواهد گرفت.
او در ادامه با استناد به سیره و منش این شهید بزرگوار، یکی از مهمترین درسهای مکتب سلیمانی را پرهیز از قطعهقطعه کردن جامعه دانست و گفت: شهید حاج قاسم همواره بر وحدت و انسجام ملی تأکید داشت و معتقد بود که ایجاد تفرقه و دودستگی در جامعه با هر عنوان و بهانهای، نه تنها خلاف مصلحت نظام اسلامی است، بلکه خلاف شرع و عقل سلیم نیز محسوب میشود.
آیتالله سعیدی با تأکید بر لزوم تمسک به این درس ارزشمند در شرایط کنونی، خاطرنشان کرد: دشمنان همواره به دنبال شکافافکنی میان اقشار مختلف ملت ایران هستند، اما راه و مکتب شهید سلیمانی به ما میآموزد که در برابر این توطئهها بایستیم و با حفظ وحدت کلمه، توطئههای دشمنان را خنثی کنیم.
امام جمعه قم در پایان بر ضرورت انتقال این درسهای گرانبها به نسل جوان و آیندهسازان کشور تأکید کرد و افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به تمسک به مکتب شهید سلیمانی نیاز داریم تا بتوانیم از پیچهای تاریخی با سربلندی عبور کنیم.
مقاومت منطقه در آستانه پیروزی نهایی
آیتالله سعیدی، امام جمعه قم، در ادامه خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به تقارن ایام با چند مناسبت مهم تاریخی با گرامیداشت سالروز هجرت مبارک پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی (ص) از مکه به مدینه، این رویداد عظیم را فراتر از یک حرکت جغرافیایی دانست و تصریح کرد: هجرت نبوی، یک حرکت تمدنساز بینظیر بود که مسیر تاریخ بشریت را دگرگون ساخت و پایههای یک جامعه متعالی و مبتنی بر وحی را بنیان نهاد.
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز پایان جنگ ۳۳ روزه و اعلام پیروزی تاریخی حزبالله لبنان بر رژیم متجاوز و کودککش صهیونیستی، ضمن گرامیداشت این حماسه جاودان، ابراز امیدواری کرد: حزبالله لبنان با اتکا به ایمان و پشتیبانی مردمی، بتواند از روزهای سخت و طاقتفرسای تجاوز مجدد این رژیم غاصب نیز سربلند و پیروزمندانه عبور کند و بار دیگر هیمنه پوشالی و قدرت کاذب دشمن اشغالگر را در هم بشکند.
آیتالله سعیدی در ادامه با اشاره به جبهههای مختلف مقاومت در منطقه، اظهار داشت: امروز مسلمانان مبارز و مجاهد در لبنان، فلسطین مظلوم، یمن سربلند، عراق مقاوم و سوریه استوار، همگی با بصیرت و آگاهی کامل، در حال سرمایهگذاری راهبردی برای پیروزی نهایی بر محور شرارت و استکبار هستند و بدون تردید، ثمره این استقامت، عزت و آزادی خواهد بود.
امام جمعه قم در پایان با اشاره به سالروز آغاز بازگشت غرورآفرین آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، بر ثبت، مستندسازی و انتشار گسترده خاطرات ارزشمند دوران اسارت تأکید کرد و خطاب به نسل جوان و تمام اقشار جامعه گفت: مردم عزیز ایران باید بدانند و درک کنند که این انقلاب شکوهمند، با چه سختیهای طاقتفرسا، هزینههای سنگین و رشادتهای بینظیری به دست ما رسیده است و پاسداشت این میراث گرانبها، وظیفهای همگانی است.
رقم حرم اهلبیت (ع) است / دشمن با تخریب فرهنگی به دنبال انتقام از این شهر مقدس است
امام جمعه قم در بخش دیگر از خطبه ها با اشاره به اینکه قم به عنوان حرم اهلبیت (علیهمالسلام) از حساسیتهای خاصی برخوردار است، تصریح کرد: دغدغه رعایت احکام الهی در قم، حفظ ظاهر و سیمای شهری این شهر از جهت ساختوساز و رعایت موازین شرعی، و همچنین صیانت از عفاف و حیا در میان جوانان عزیز قمی، باید بیش از سایر اماکن و شهرهای کشور مورد توجه قرار گیرد، چرا که قم، حرم مطهر اهلبیت (ع) و خاستگاه انقلاب اسلامی است.
او در ادامه با اشاره به حساسیت و کینهتوزی خاص دشمنان اسلام و انقلاب نسبت به این شهر مقدس، تصریح کرد: دشمنان در طول سالهای گذشته با ابزارهای مختلفی همچون کشتار، ترور شخصیتها، تخریب زیرساختها و تحریمهای ظالمانه به اهداف شوم خود نرسیدند و امروز به دنبال آن هستند که با تخریب فرهنگی و ترویج بیبندوباری، انتقام خود را از قم و انقلاب اسلامی بگیرند.
آیتالله سعیدی با استناد به بیانات رهبر شهید انقلاب پس از فتنه سال ۱۳۸۸ در شهر مقدس قم، خاطرنشان کرد: دشمن به دنبال آن است که از قم به عنوان آنتیتز انقلاب استفاده کند و با ایجاد انحرافات فرهنگی و ارزشی، ضربه نهایی را به این حرکت عظیم وارد سازد، اما این نقشه شوم هرگز محقق نخواهد شد.
امام جمعه قم در پایان با تأکید بر نقش همگانی در مقابله با توطئههای فرهنگی دشمن، گفت: اگر همه قم ،از خانوادههای معظم و مردم شریف و متدین، تا اصناف، بازاریان و مسئولان همگی به پا خیزند و در برابر این تهاجم نرم و فرهنگی ایستادگی کنند، بدون تردید این نقشه شوم و حیلهگرانه دشمن، نقش بر آب خواهد شد و قم همچنان به عنوان پایگاه مستحکم انقلاب و ولایت، سربلند و پابرجا خواهد ماند.