وزیر خارجه صدور بیانیه به بهانه حقوق بشر را مردود دانست و تاکید کرد: اتحادیه اروپا به دلیل عملکرد خود در حوزه حقوق بشر فاقد هرگونه جایگاه اخلاقی برای موعظه کردن به دیگران است.

باشگاه خبرنگاران جوان - یگیورگوس گراپتریتیس وزیر خارجه یونان در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌و‌گو و تبادل نظر کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به تداوم اقدامات غیرقانونی و تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران از جمله ادامه محاصره دریایی و نقض تفاهم مورخ ۲۸ خردادماه، بر عزم ایران برای دفاع از منافع و امنیت ملی خود تاکید کرد.

وزیر امور خارجه ضمن تشریح آخرین وضعیت مذاکرات دوجانبه با عمان برای تعیین مسیر‌های عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز، خاطرنشان کرد: ناامنی موجود در تنگه هرمز نتیجه مستقیم تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است و جامعه جهانی می‌بایست طرف‌های متجاوز و قانون‌شکن را به‌خاطر این وضعیت پاسخگو کنند.

سید عباس عراقچی همچنین با یادآوری عملکرد دوگانه و مزورانه اتحادیه اروپا در قبال حقوق بشر، به‌ویژه حمایت همه‌جانبه برخی طرف‌های اروپایی از رژیم صهیونیستی و بی‌تفاوتی نسبت به نسل‌کشی فلسطینیان و جنایات جنگی ارتکابی آن رژیم در لبنان و ایران، صدور بیانیه‌های مداخله‌جویانه علیه ایران به بهانه حقوق بشر را مردود دانست و تاکید کرد اتحادیه اروپا به دلیل عملکرد خود در حوزه حقوق بشر فاقد هرگونه جایگاه اخلاقی برای موعظه کردن به دیگران است.

وزیر امور خارجه یونان ضمن حمایت از روند‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها، آمادگی کشورش را برای هرگونه مساعدت فنی و کارشناسی اعلام کرد.

طرفین در این گفت‌و‌گو بر استمرار رایزنی‌های موجود و صیانت از روابط دیرینه دو کشور تاکید کردند.

برچسب ها: یونان ، عراقچی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۹ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
از سال 1917 تاکنون در هر جای خاورمیانه جنایتی رخ می دهد که دست اروپا جنایتکار در کار است.
از سال 1917 تاکنون در هر جای جهان جنایتی رخ می دهد که دست اروپا جنایتکار در کار است.
از سال 1917 تاکنون در هر جای خاورمیانه جنایتی رخ می دهد که دست انگلیس جنایتکار در کار است.
از سال 1917 تاکنون در هر جای جهان جنایتی رخ می دهد که دست انگلیس جنایتکار در کار است.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۸ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
آگوست سال 1945 آمریکا بر سر شهرهای هیروشیما و ناگازاکی در ژاپن بمب اتمی انداخت. اکنون 86 سال از آن ماجرا می‌گذرد، اما هنوز هم هیچ‌کس اعتراضی به این جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیرانسانی آمریکا جنایتکارشماره یک سگ دست نشانده مدعیان حقوق بشر نمی کند، خفه خون گرفتن و سکوت اختیارکرده است. ومجامع حقوق بشری ازسال 1945 تاکنون هیچ اعتراضی به این جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیرانسانی آمریکا جنایتکارشماره یک سگ دست نشانده مدعیان حقوق بشرنمی کنند، خفه خون گرفتند و سکوت اختیارکرده اند؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۲ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
ترامپ جنایتکار می‌خواست نظام را نابود کند، اما ایران به ابرقدرت تبدیل شد
دولت وحشی آمریکا جنایتکار در پی این بود که سیلی‌خورده‌های مردم ایران را بر مردم مسلط کند؛ بیچاره‌ها و بدبخت‌هایی که چند تاج برای خودشان آماده کرده بودند؛ «شتر در خواب بیند پنبه‌دانه». اما با ذلت و خواری، اینها نیز مأیوس شدند.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۷ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار، کشورهای اروپایی جنایتکار و رژیم صهیونیستی جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر از سال 1359 تاکنون عامل اصلی جنگ و ناامنی عراق و منطقه هستند.
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