آیت الله فلاحتی با بیان اینکه مصرف انرژی در کشور نسبت به دیگر کشور‌ها بالاست، گفت: در افزایش قیمت بنزین به قشر آسیب پذیر جامعه توجه شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی -  آیت الله رسول فلاحتی امروز در آیین عبادی سیاسی خطبه های  این هفته نماز جمعه در مصلی امام خمینی ( ره ) رشت اظهار کرد :  اتحاد ملت ایران رمز پیروزی در برابر یاوه گویان غربی است.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه  ملت ایران بیش از ۵ ماه است که در اجتماعات شبانه شرکت دارند، گفت : ملت ایران در این ایام هنرمندانه در برابر دشمنان ایستادند، وعزت و افتخار  و همچنین حماسه ای تاریخی و ماندگار را مثل همیشه  برای کشور رقم زدند.‌

وی به ۲۶مرداد سالروز آزادگان اشاره کرد و افزود : ۲۶مردادیاد آور مردان و زنان سرافراز این مرز بوم است .  
آیت الله فلاحتی به دنیای ارتباطات اشاره و اذعان داشت : اگر مطالب در داخل کشور به نحو درست تبیین نشود رسانه های برون مرزی و نادان به نوعی دیگر تعریف خواهند کرد.‌
نماینده ولی فقیه در گیلان با تاکید بر اینکه آمریکا سالهاست که غارتگر است، گفت : با اتحاد ملت ایران در زمانی معین دشمنان انقلاب و اسلام  به درک واصل خواهند شد.

وی در ادامه به مصرف بالای انرژی در کشور اشاره کرد و افزود : مصرف انواع انرژی در جامعه نسبت به دیگر کشورها  بالاست لذا مسئولان مربوطه بایستی در فکر بهینه سازی انرژی باشند.‌

آیت الله فلاحتی به افزایش قیمت بنزین اشاره و اظهار داشت : باید هزینه ها به نوعی تعیین شود که به قشر پایین جامعه آسیبی وارد نشود.‌

برچسب ها: بنزین ، انرژی
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