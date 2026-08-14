باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - آیت الله رسول فلاحتی امروز در آیین عبادی سیاسی خطبه های این هفته نماز جمعه در مصلی امام خمینی ( ره ) رشت اظهار کرد : اتحاد ملت ایران رمز پیروزی در برابر یاوه گویان غربی است.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه ملت ایران بیش از ۵ ماه است که در اجتماعات شبانه شرکت دارند، گفت : ملت ایران در این ایام هنرمندانه در برابر دشمنان ایستادند، وعزت و افتخار و همچنین حماسه ای تاریخی و ماندگار را مثل همیشه برای کشور رقم زدند.‌

وی به ۲۶مرداد سالروز آزادگان اشاره کرد و افزود : ۲۶مردادیاد آور مردان و زنان سرافراز این مرز بوم است .

آیت الله فلاحتی به دنیای ارتباطات اشاره و اذعان داشت : اگر مطالب در داخل کشور به نحو درست تبیین نشود رسانه های برون مرزی و نادان به نوعی دیگر تعریف خواهند کرد.‌

نماینده ولی فقیه در گیلان با تاکید بر اینکه آمریکا سالهاست که غارتگر است، گفت : با اتحاد ملت ایران در زمانی معین دشمنان انقلاب و اسلام به درک واصل خواهند شد.

وی در ادامه به مصرف بالای انرژی در کشور اشاره کرد و افزود : مصرف انواع انرژی در جامعه نسبت به دیگر کشورها بالاست لذا مسئولان مربوطه بایستی در فکر بهینه سازی انرژی باشند.‌

آیت الله فلاحتی به افزایش قیمت بنزین اشاره و اظهار داشت : باید هزینه ها به نوعی تعیین شود که به قشر پایین جامعه آسیبی وارد نشود.‌