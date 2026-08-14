باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام و المسلمین احمد مطهری اصل در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز در مصلای امام خمینی (ره) با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز گفت:این تنگه از نظر اقتصادی و ژئوپلیتیکی اهمیت زیادی دارد و ایران از منافع خود در این منطقه راهبردی کوتاه نخواهد آمد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهد داد منافع کشور در این منطقه نادیده گرفته شود و نیرو‌های مسلح نیز برای دفاع از منافع و امنیت کشور آمادگی کامل دارند.

وی با تاکید بر اهمیت حضور جوانان در نماز‌های جماعت و به ویژه نماز جمعه گفت:جوانان در نماز‌های جماعت، نماز جمعه و همچنین مراسم‌های عزاداری و شادی اهل‌بیت (ع) حضور پررنگی داشته باشند.

وی از حضور مردم به‌ویژه جوانان و نوجوانان در مراسم‌های دهه پایانی ماه صفر قدردانی کرد و افزود:همچنان شب‌ها شاهد حضور جوانان، نوجوانان و اقشار مختلف مردم در میادین هستیم که جای تشکر دارد.

حجت‌الاسلام و المسلمین مطهری اصل با تاکید بر ضرورت توجه به محیط زیست گفت: کسانی که به طبیعت می‌روند باید در حفظ آن کوشا باشند و حقوق دیگران را نیز رعایت کنند.

وی با بیان اینکه منابع انرژی متعلق به عموم مردم است اظهار کرد:با توجه به شرایط موجود مدیریت مصرف انرژی باید مورد توجه جدی مردم و مسئولان قرار گیرد.

وی با اشاره به شرایط منطقه و تحولات جبهه مقاومت گفت:امروز کل منطقه در مسیر مقاومت قرار گرفته و از عراق و یمن گرفته تا بخش‌هایی از سوریه، لبنان و فلسطین جریان مقاومت حضور دارد و تحولات سال‌های اخیر نشان داده است که معادلات منطقه‌ای در حال تغییر است.

حجت‌الاسلام و المسلمین مطهری اصل با گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به کشور اظهار کرد:این عزیزان حق بزرگی بر گردن ما دارند در سنین کم رفتند و پیر برگشتند، سالم رفتند و مصدوم برگشتند.

وی همچنین با اشاره به سالگرد کودتای ۲۸ مرداد گفت:در این کودتا آمریکا شاهی را که فرار کرده بود بازگرداند، دولت رسمی کشور را ساقط کرد و ساواک را به وجود آورد مردمی که در برابر این جریان ایستادگی کردند نیز شکنجه شدند.

حجت‌الاسلام و المسلمین مطهری‌اصل با تاکید بر ضرورت حفظ وحدت در کشور و آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: اختلاف و دودستگی به نفع جامعه نیست و باید همه برای حفظ آرامش و انسجام اجتماعی تلاش کنند.

وی با اشاره به دولت چهاردهم گفت: مردم به دولت رای داده‌اند تا مشکلات کشور و به‌ویژه مسائل اقتصادی و معیشتی آنها حل شود و دولت نیز باید با قدرت در مسیر خدمت به مردم حرکت کند.

امام جمعه تبریز با اشاره به فرا رسیدن چهلم خاکسپاری رهبر شهید انقلاب اسلامی در هفته آینده گفت:با گذشت زمان، ابعاد فقدان این شخصیت بزرگ برای جامعه بیشتر آشکار می‌شود و مردم ایران شخصیت بزرگی را از دست داده‌اند.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما