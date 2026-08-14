باشگاه خبرنگاران جوان؛ مونا محمد قاسمی - حجت‌الاسلام محمد مهاجرمازندرانی در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه گرگان، با اشاره به برخی گزارش‌های منتشرشده درباره نحوه خروج ترامپ از ترکیه، اظهار کرد: این گزارش‌ها نشان‌دهنده هراس دشمن از قدرت و اراده ملت ایران است.

وی با مقایسه رفتار ترامپ با سیره رهبر شهید، افزود: رهبر شهید با نثار جان خود و خانواده‌اش در راه اسلام و انقلاب ایستاد و عزت را برای ایران و ایرانی به ارمغان آورد.

خطیب موقت نماز جمعه گرگان همچنین با تبریک حلول ماه ربیع‌الاول، این ماه را ماه شادی آل‌الله و نزول رحمت و برکات الهی دانست و بر بهره‌گیری از فرصت‌های معنوی این ماه تأکید کرد.



حفظ آبروی مردم، مصداق حق‌الناس است

مهاجرمازندرانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان توصیه‌هایی اخلاقی از قرآن کریم، حفظ آبروی مردم را از مصادیق حق‌الناس دانست و گفت: تهمت، افترا، بهتان، اختلاف‌افکنی، غیبت، ترور شخصیت و بردن آبروی دیگران از گناهانی است که باید از آنها پرهیز کرد.

امام‌جمعه موقت گرگان در ادامه با اشاره به جدایی بحرین از ایران، اظهار کرد: بحرین همواره بخشی جدایی‌ناپذیر از تاریخ و تمدن ایران بوده و به دلیل بی‌کفایتی و وادادگی رژیم وابسته پهلوی از ایران جدا شد.

وی همچنین با اشاره به سالروز پیروزی مقاومت اسلامی در جنگ ۳۳ روزه لبنان، این پیروزی را نقطه عطفی در تاریخ نبرد با رژیم صهیونیستی دانست و افزود: این واقعه نشان داد قدرت نظامی و تجهیزات پیشرفته صهیونیست‌ها در برابر ایمان و اراده رزمندگان مقاومت کارایی ندارد.

مهاجرمازندرانی با بیان اینکه امروز پرچم مقاومت در لبنان، یمن، عراق، سوریه و فلسطین برافراشته است، تصریح کرد: جبهه مقاومت نشان داده است که اراده ملت‌های مسلمان در برابر نقشه‌های استکبار جهانی شکست‌ناپذیر است.

وی با گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی در ۲۶ مرداد، از صبر و استقامت آنان تجلیل کرد و گفت: آزادگان با تحمل سخت‌ترین شکنجه‌ها در دوران اسارت، غیرت و مردانگی ایرانی را به نمایش گذاشتند و ثابت کردند ملت ایران زیر بار ذلت نمی‌رود.

خطیب موقت نماز جمعه گرگان، خاطرات آزادگان را گنجینه‌ای ارزشمند برای نسل‌های آینده دانست و خاطرنشان کرد: نسل امروز باید بداند آزادی و عزت، بدون مقاومت و ایستادگی به دست نمی‌آید.

مهاجرمازندرانی همچنین با گرامیداشت سالروز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت دکتر محمد مصدق، دشمنی قدرت‌های استکباری با ایران را دارای سابقه‌ای طولانی دانست.

وی اظهار کرد: استعمار انگلیس با طراحی این کودتا اراده ملی مردم ایران را سرکوب کرد و زمینه بازگشت سلطه بیگانگان بر منابع نفتی و سرمایه‌های کشور را فراهم آورد.

امام‌جمعه موقت گرگان تأکید کرد: ملت ایران امروز با هوشیاری اجازه نخواهد داد حوادث تلخ گذشته تکرار شود.

وی در ادامه با اشاره به فرا رسیدن ۲۹ مرداد و چهلمین روز خاکسپاری رهبر شهید، به ابعاد شخصیتی و مبارزاتی ایشان پرداخت و گفت: امام شهید با نثار جان خود و خانواده خویش در راه انقلاب، نهضت عظیمی را به پیروزی رساند.

مهاجرمازندرانی با بیان اینکه دشمنان همچنان درصدد ضربه زدن به انقلاب اسلامی هستند، افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی با اقتدار، پرچم مبارزه با استکبار را برافراشته نگه داشته‌اند و مردم ولایتمدار ایران نیز همچنان پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند.