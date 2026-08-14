انهدام باقیمانده تیم تروریستی در جنوب استان سیستان و بلوچستان

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: یک نفر از باقیمانده تیم تروریستی در جنوب استان سیستان و بلوچستان دستگیر و مقادیری سلاح، مهمات و تجهیزات انفجاری و ارتباطی از این تیم کشف گردید.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از هلاکت تعداد ۲ نفر از عناصر گروهک تروریستی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ در جنوب استان سیستان و بلوچستان، یک نفر از باقیمانده این تیم تروریستی دستگیر و مقادیری سلاح، مهمات و تجهیزات انفجاری و ارتباطی از این تیم کشف گردید.

پس از یک هفته اشراف اطلاعاتی دقیق در تعقیب سایر عناصر باقیمانده این تیم، در صبح روز جاری با تلاش پاسداران گمنام امام زمان (عج) قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه و سازمان اطلاعات سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان، تعداد یک نفر دیگر از اعضای این تیم به همراه مقادیر زیادی سلاح، مهمات، تجهیزات انفجاری و ارتباطی در جنوب استان دستگیر شد.

اعضای باقیمانده این تیم قصد انجام اقدامات تروریستی بر روی اهداف از پیش تعیین شده در جنوب استان را داشتند.

رهبران مزدور این تیم تروریستی - وابسته به رژیم منحوس صهیونی و رژیم تروریستی آمریکا تحت حمایت کشورهای مرتجع عربی حوزه خلیج فارس - قصد دارند پس از شکست رهبرانشان در جنگ نظامی با کشورمان سلسله اقدامات تروریستی را در استان رقم بزند که باعنایت خداوند متعال این عناصر تروریستی قبل از هرگونه اقدام تروریستی مورد ضربه قرار گرفتند.

منبع: سپاه نیوز

برچسب ها: دستگیری تروریست ، سپاه پاسداران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۶ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
چکمه شما بر گلوی دشمن.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۲ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
احسنت احسنت
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Iran (Islamic Republic of)
هادی
۱۷:۱۲ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
احسنت
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۷ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
خدا قوت عزیزان وطن .
قوه قضائیه باید در اسرع وقت این مزدورانی که با تلاش شبانه روزی و ازجان گذشتگی شما به دام می افتند را اعدام کند .
واقعا تعلل در مجازات این اشرار ، خیانت به کشور و مردم و شهدا و زحمات نیروهای مسلح وامنیتی است .
خدا و امام زمان پناهتان...
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