باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رضا فرهادزاده مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به روند اجرای پروژه‌های مسکن حمایتی ۹۹ ساله نهضت ملی مسکن اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۹۲۰ هزار واحد مسکن ملی در حال اجراست که از این تعداد، ۵۲۸ هزار واحد مربوط به پروژه‌هایی است که به صورت انبوه‌سازی اجرا می‌شوند.

وی افزود: در این پروژه‌ها علاوه بر تأمین زمین از سوی دولت، ساخت واحدها نیز توسط وزارت راه و شهرسازی و کارگزاران آن انجام می‌شود و پروژه‌ها هم‌اکنون به طور متوسط ۵۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

فرهادزاده ادامه داد: در کنار انبوه‌سازی، الگوهای دیگری مانند واگذاری گروهی، انفرادی و تعاونی نیز در اجرای نهضت ملی مسکن دنبال شده است که حدود ۴۰۰ هزار واحد از طریق این شیوه‌ها در حال اجراست و مردم به صورت مستقیم یا در قالب تعاونی، عملیات ساخت را دنبال می‌کنند.

تأمین زیرساخت ۱۶۰ هزار واحد در اولویت

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره تأمین زیرساخت‌های پروژه‌های نهضت ملی مسکن گفت: در حال حاضر موضوع افتتاح پروژه‌ها در اولویت قرار گرفته و پروژه‌هایی که در مرحله سفت‌کاری قرار دارند، در اولویت اجرای زیرساخت‌ها هستند.

وی با بیان اینکه حدود ۱۶۰ هزار واحد در این مرحله قرار دارند، افزود: بخشی از این واحدها هم‌اکنون دارای شبکه و انشعابات هستند و برخی دیگر با کسری زیرساخت مواجه‌اند.

فرهادزاده تصریح کرد: با توجه به پیشرفت بالاتر این پروژه‌ها، اعتبار مناسبی برای تأمین زیرساخت آنها اختصاص یافته و همکاری و همراهی خوبی با وزارت نیرو شکل گرفته است.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبات شورای عالی مسکن، این امکان فراهم شده است که تأمین اعتبار پروژه‌های زیرساختی به صورت مشترک توسط وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو انجام شود و در هفته آینده و یک ماه آینده نیز اقدامات و تزریق منابع مناسبی در این زمینه صورت خواهد گرفت.

فرهادزاده با بیان اینکه در موضوعات زیربنایی دغدغه خاصی وجود ندارد، گفت: مشارکت خوبی در این زمینه در حال انجام است، اما شرایط اقتصادی فعلی کشور مشارکت بیش از پیش مردم را می‌طلبد تا بتوانیم پروژه‌ها را به مرحله افتتاح برسانیم.

افزایش سقف وام مسکن و حمایت از دهک‌های پایین

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی همچنین به حمایت‌های مالی انجام‌شده برای متقاضیان اشاره کرد و گفت: در این راستا مصوبات خوبی داشته‌ایم و سقف وام بخش انفرادی از ۳۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است که می‌تواند بخشی از هزینه‌های باقی‌مانده پروژه‌ها را پوشش دهد.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی همچنین از محل منابع داخلی خود برای دهک‌های کم‌برخوردار، به‌ویژه دهک‌های یک تا چهار و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی در نظر گرفته است که در کنار تسهیلات مسکن دریافتی از شبکه بانکی پرداخت می‌شود.

فرهادزاده ادامه داد: این تسهیلات می‌تواند به کاهش سهم آورده متقاضیان کمک کند. همچنین از طریق صندوق ملی مسکن، تسهیلات قرض‌الحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی برای پروژه‌هایی که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت دارند، برای همه متقاضیان واجد شرایط پرداخت خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد: مجموعه این حمایت‌ها کمک کند تا با وجود شرایط اقتصادی موجود، متقاضیان مشارکت بیشتری در پروژه‌ها داشته باشند و تا پایان سال شاهد افتتاح‌های قابل توجهی در بخش مسکن باشیم.

نیاز سالانه مسکن ۱.۵ میلیون واحد نیست

فرهادزاده در ادامه درباره نیاز سالانه کشور به مسکن و ضرورت افزایش سرعت ساخت‌وساز گفت: این موضوع مقوله‌ای پیچیده است و نخست باید توجه داشت که عدد یک‌ونیم میلیون واحد مسکونی به عنوان نیاز سالانه، مورد تأیید مطالعات کارشناسی نیست.

وی افزود: طرح جامع مسکن در حال تهیه است و در این طرح که گزارشی مبسوط و کارشناسی محسوب می‌شود، نیاز سالانه کشور حدود ۶۰۰ هزار واحد مسکونی برآورد شده است.

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: میزان ساخت‌وساز فعلی در کشور نیز اندکی کمتر از این رقم است که هم توسط مردم و هم دولت انجام می‌شود.

فرهادزاده با اشاره به وضعیت مسکن و تعداد واحدهای موجود در کشور گفت: از نظر سرانه مسکن به تعداد خانوار، نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر مشکل خاصی نداریم، اما مسئله اصلی توان اقتصادی مردم است؛ به‌گونه‌ای که ممکن است یک نفر مالک چندین واحد مسکونی باشد و در مقابل، تعدادی از افراد مستأجر باشند.