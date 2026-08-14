واشنگتن حمایت تزلزل ناپذیر خود از توکیو در قبال مناقشه با روسیه بر سر جزایر کوریل را تکرار کرد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جورج گلس، سفیر آمریکا در ژاپن، روز جمعه اعلام کرد که ایالات متحده در به رسمیت شناختن حاکمیت ژاپن بر جزایر مورد مناقشه با روسیه، «بی‌تزلزل» باقی مانده است. این اظهارات یک روز پس از سفر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به جزیره ایتوروپ بیان شد.

گلس در شبکه اجتماعی ایکس گفت: واشنگتن «در حمایت از مهم‌ترین متحد خود و در به رسمیت شناختن حاکمیت ژاپن بر سرزمین‌های شمالی، بی‌تزلزل باقی مانده است.»

او افزود: «در زمانی که اتحاد آمریکا و ژاپن به پرورش شکوفایی در سراسر منطقه هند و اقیانوس آرام اختصاص دارد، ما به شدت با هر اقدامی که صلح و ثبات آن را تضعیف کند، مخالفیم.»

اظهارات گلس اولین واکنش آمریکا به سفر پوتین بود.

پوتین روز پنج‌شنبه از این جزیره بازدید کرد که ژاپن آن را «اتوروفو» می‌نامد. این اولین سفر او به این جزیره تحت کنترل روسیه و مورد ادعای ژاپن در نزدیکی هوکایدو بود. روسیه از این جزایر به عنوان جزایر کوریل جنوبی یاد می‌کند.

توکیو مدعی است که سرزمین‌های شمالی، متشکل از ایتوروپ، کوناشیر، شیکوتان و گروه جزایر هابومای، اندکی پس از تسلیم ژاپن در جنگ جهانی دوم در ۱۵ اوت ۱۹۴۵، به طور «غیرقانونی» توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق تصرف شدند.

روسیه معتقد است که این تصرف قانونی بوده است.

این اختلاف مانع از امضای پیمان صلح بین دو کشور از زمان جنگ جهانی دوم شده است، در حالی که تنش‌ها در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌های ژاپن علیه مسکو به دلیل جنگ روسیه و اوکراین، عمیق‌تر شده است.

دولت ژاپن روز پنج‌شنبه نیکولای نوزدرف، سفیر روسیه در توکیو را احضار کرد تا به دلیل سفر پوتین، «اعتراض شدید» خود را اعلام کند، در حالی که سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، گفت که این جزایر «هم از نظر تاریخی و هم بر اساس قوانین بین‌المللی» بخش ذاتی قلمرو ژاپن هستند.

منبع: آناتولی