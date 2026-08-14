واشنگتن حمایت تزلزل ناپذیر خود از توکیو در قبال مناقشه با روسیه بر سر جزایر کوریل را تکرار کرد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جورج گلس، سفیر آمریکا در ژاپن، روز جمعه اعلام کرد که ایالات متحده در به رسمیت شناختن حاکمیت ژاپن بر جزایر مورد مناقشه با روسیه، «بی‌تزلزل» باقی مانده است. این اظهارات یک روز پس از سفر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به جزیره ایتوروپ بیان شد.

گلس در شبکه اجتماعی ایکس گفت: واشنگتن «در حمایت از مهم‌ترین متحد خود و در به رسمیت شناختن حاکمیت ژاپن بر سرزمین‌های شمالی، بی‌تزلزل باقی مانده است.»

او افزود: «در زمانی که اتحاد آمریکا و ژاپن به پرورش شکوفایی در سراسر منطقه هند و اقیانوس آرام اختصاص دارد، ما به شدت با هر اقدامی که صلح و ثبات آن را تضعیف کند، مخالفیم.»

اظهارات گلس اولین واکنش آمریکا به سفر پوتین بود.

پوتین روز پنج‌شنبه از این جزیره بازدید کرد که ژاپن آن را «اتوروفو» می‌نامد. این اولین سفر او به این جزیره تحت کنترل روسیه و مورد ادعای ژاپن در نزدیکی هوکایدو بود. روسیه از این جزایر به عنوان جزایر کوریل جنوبی یاد می‌کند.

توکیو مدعی است که سرزمین‌های شمالی، متشکل از ایتوروپ، کوناشیر، شیکوتان و گروه جزایر هابومای، اندکی پس از تسلیم ژاپن در جنگ جهانی دوم در ۱۵ اوت ۱۹۴۵، به طور «غیرقانونی» توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق تصرف شدند.

روسیه معتقد است که این تصرف قانونی بوده است.

این اختلاف مانع از امضای پیمان صلح بین دو کشور از زمان جنگ جهانی دوم شده است، در حالی که تنش‌ها در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌های ژاپن علیه مسکو به دلیل جنگ روسیه و اوکراین، عمیق‌تر شده است.

دولت ژاپن روز پنج‌شنبه نیکولای نوزدرف، سفیر روسیه در توکیو را احضار کرد تا به دلیل سفر پوتین، «اعتراض شدید» خود را اعلام کند، در حالی که سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، گفت که این جزایر «هم از نظر تاریخی و هم بر اساس قوانین بین‌المللی» بخش ذاتی قلمرو ژاپن هستند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: جزایر کوریل ، روسیه و ژاپن ، سفیر آمریکا در ژاپن
خبرهای مرتبط
پوتین از جزیره کوریل بازدید کرد
امواج سونامی به آمریکا رسید/ تمام پرواز‌ها به مقصد و از مبدا هاوایی لغو شد
پیش‌شرط روسیه برای توکیو: برای بهبود روابط، دشمنی نکنید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جروزالم پست: ارتش اسرائیل از سرعت «شگفت‌آور» بازسازی توان موشکی ایران غافلگیر شد
دو نفتکش اماراتی در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند
وزیر خارجه پاکستان از آمریکا خواست توافق با ایران را اجرایی کند
وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی اقدامات اقتصادی بی‌سابقه علیه ایران شد
واکنش اولیانوف به اظهارات ونس: منطق واشنگتن در قبال ایران «قابل درک نیست»
درخواست پاکستان از آمریکا برای اجرای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد
آژانس عملیات تجارت دریایی انگلیس: یک نفتکش در تنگه هرمز هدف پهپاد قرار گرفت
تله اس-۴۰۰؛ چگونه سامانه روسی مانع از ورود ترکیه به باشگاه اف-۳۵ شد
واشنگتن با اعلام موضع در مناقشه جزایر کوریل، خود را وارد تنش مسکو و توکیو کرد
سنتکام مرگ ملوانان را انکار کرد، اما بحران سلامت روان در ناو لینکلن پابرجاست
آخرین اخبار
نعیم قاسم: هرکس روی تسلیم شدن مقاومت حساب کند، روی سراب حساب کرده است
سناتور آمریکایی: هیمنه و سلطه کامل آمریکا رو به افول است
آماده‌باش مراکش برای جلوگیری از موج تازه مهاجرت به اسپانیا
درخواست پاکستان از آمریکا برای اجرای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد
مفتی جعفری لبنان خواستار توافق ایران و عربستان برای نجات لبنان شد
گزارش آتش‌سوزی در کرواسی، یونان و فرانسه
ترامپ هنوز از نتانیاهو برای انتخابات حمایت نکرده است
واشنگتن با اعلام موضع در مناقشه جزایر کوریل، خود را وارد تنش مسکو و توکیو کرد
زاخارووا: هنوز پیشنهاد رسمی برای توافق دریای سیاه دریافت نشده است
دو کشته در پی انفجار در دوما سوریه
واکنش اولیانوف به اظهارات ونس: منطق واشنگتن در قبال ایران «قابل درک نیست»
تله اس-۴۰۰؛ چگونه سامانه روسی مانع از ورود ترکیه به باشگاه اف-۳۵ شد
آژانس عملیات تجارت دریایی انگلیس: یک نفتکش در تنگه هرمز هدف پهپاد قرار گرفت
وزیر خارجه پاکستان از آمریکا خواست توافق با ایران را اجرایی کند
فیچ: بدهی آمریکا تا ۲۰۲۸ به ۱۲۳ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد
ادعای وزیر انرژی آمریکا: روزانه ۸ تا ۹ میلیون بشکه نفت از هرمز عبور می‌کند
تعرفه‌های غیرمعمول ترامپ بر واردات پهپاد به آمریکا
دو نفتکش اماراتی در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند
اوکراین پیشنهاد توقف متقابل حملات به اهداف غیرنظامی در دریای سیاه را به روسیه مطرح کرد
جروزالم پست: ارتش اسرائیل از سرعت «شگفت‌آور» بازسازی توان موشکی ایران غافلگیر شد
سنتکام مرگ ملوانان را انکار کرد، اما بحران سلامت روان در ناو لینکلن پابرجاست
وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی اقدامات اقتصادی بی‌سابقه علیه ایران شد
تشکیل گروه چندملیتی پهپاد‌های تهاجمی آمریکا در غرب آسیا
سید الحوثی توهین آمریکا و اسرائیل به قرآن را محکوم کرد
ونس: هدف اصلی جنگ با ایران، «نفت ارزان برای آمریکایی‌ها» است
نیوزویک: سخنگوی جنجالی کاخ سفید در دوره خود به «سپر رسانه‌ای» ترامپ تبدیل شد
ایران حمله تروریست‌‎های الجولانی به لبنان را خنثی کرد
آمریکا ۲۵ درصد از پهپاد‌های ریپر را در جنگ با ایران از دست داد
داماد ترامپ به سرزمین‌های اشغالی سفر می‌کند
وزیر صهیونیست: سوریه «غزه بعدی» است