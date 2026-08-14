باشگاه خبرنگاران جوان - محمد تیموری در جلسه ستاد برنامهریزی و ساماندهی جابهجایی زائران دهه پایانی صفر در مشهد مقدس، با اشاره به حجم عظیم مشتاقان زیارت حرم مطهر رضوی گفت: با برنامهریزیهای انجامشده و تلاش شبانهروزی شرکتهای حملونقل، رانندگان و کارکنان سازمان راهداری و حملونقل جادهای، همه محورهای منتهی به مشهد مقدس ایمنسازی و ساماندهی شدهاست.
وی با قدردانی از نقشآفرینی موکبها و ایستگاههای رفاهی بینراهی که با حمایتهای خودجوش مردمی به زائران خدمترسانی میکنند، افزود: همانطور که پیشتر پیشبینی شده بود، روزهای پنجشنبه و جمعه (۲۲ و ۲۳ مردادماه) روزهای اوج ترافیک برگشت زائران از شهر مشهد به سمت مبادی اولیه سفرها تعیین شده است.
معاون برنامهریزی و توسعه منابع تأکید کرد: بهمنظور پاسخگویی به تقاضای سفر در این بازه زمانی، قریب به ۱٤٠٠ دستگاه اتوبوس برای عملیات بازگشت آماده بهکار شدهاند و با برنامهریزی دقیق، این ظرفیت تأمین خواهد شد تا شاهد کمترین مشکل در روند خدمترسانی و جابهجایی زائران باشیم.
تیموری با اشاره به حماسه ماندگار رانندگان و شرکتهای حملونقل عمومی در جابهجایی زائران اربعین حسینی، ابراز امیدواری کرد با تداوم روحیه خدمترسانی و همکاریهای بینبخشی، عملیات حملونقل جادهای در دهه پایانی ماه صفر نیز با موفقیت به اتمام برسد.
منبع: سازمان راهداری