مدیر لجستیک منطقه آزاد ماکو گفت:هدف سازمان منطقه آزاد ماکو این است تا بتواند تجارت مرزی ایران و ترکیه را با رویه‌های کوله‌بری و مرزنشینی که از گذشته در جریان بود، ساماندهی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حسین ولی‌زاده مدیر لجستیک و حمل‌ونقل سازمان منطقه آزاد ماکو در حاشیه دیدار هیأت ترکیه‌ای از مرکز مبادلات تجاری ایران و ترکیه درباره برنامه‌های لجستیکی این سازمان اظهار کرد: سیاست اصلی منطقه آزاد ماکو به موضوع لجستیک و حمل‌ونقل برمی‌گردد؛ این منطقه آزاد علاوه بر اینکه به کریدور شمال جنوب نزدیک است، در کریدور شرق به غرب نیز قرار دارد که چین را به اروپا متصل می‌کند؛ هدف ما تهیه زیرساخت‌های لازم برای پشتیبانی تجارت در این منطقه است.

وی ادامه داد: ما مجموعه‌ای با نام «آناوطن» در مرز بازرگان ایجاد کرده‌ایم که محلی برای توسعه تبادلات تجاری در منطقه میان طرف ایرانی و ترکیه‌ای است؛ همچنین مجموعه‌ای به اسم مرکز مبادلات تجاری ایران و ترکیه ایجاد شده که احداث آن به دو دهه قبل برمی‌گردد ولی به دلایلی بهره‌برداری از آن به تعویق افتاده بود و نهایتا این مرکز به سازمان منطقه آزاد ماکو واگذار شد تا با همکاری طرف ترکیه‌ای و پس از بازسازی غرفه‌های آن، تجارت کالا میان دو کشور توسعه بیشتری پیدا کند و فعالیت این مرکز از سر گرفته شود.

وی خاطر نشان کرد: رویه‌های پیله‌وری و کوله‌بری در این منطقه می‌تواند سرعت گیرد و نظم بیشتری پیدا کند. هدف سازمان منطقه آزاد ماکو این است تا بتواند تجارت مرزی ایران و ترکیه را با رویه‌های کوله‌بری و مرزنشینی که از گذشته در جریان بود، ساماندهی کند.

ولی‌زاده با اشاره به حضور هیأت مقامات محلی ترکیه‌ای در مرز بازرگان برای آغاز مذاکرات مربوط به بازگشایی مرکز مبادلات تجاری ایران و ترکیه گفت: با بازگشایی این مرکز، بخشی از بار تبادلات مرزی بازرگان کاسته شده و به این مرکز منتقل می‌شود.

او گفت:گمرک سازمان منطقه آزاد ماکو خواستار تبدیل این مرکز به بخشی از ترانزیت کالا میان ایران و ترکیه است و این مرکز به رویه گمرکی تبدیل شود اما یک درخواست هم برای تبدیل این مرکز به تبادل کالا میان دو طرف شود و بازرگانان هر دو کشور بتوانند کالاهای خود را در این غرف عرضه و خرید و فروش کنند تا کالاهای تولیدی دو کشور مبادله شود.

برچسب ها: منطقه آزاد ، لجستیک
خبرهای مرتبط
کاهش عوارض کالا‌های اساسی در منطقه آزاد/ واردات تاکسی و ناوگان حمل‌ونقل عمومی به مناطق آزاد +فیلم
ماکو در تقاطع کریدورهای شرق ـ غرب و شمال ـ جنوب/ ۸۰ درصد کامیون‌های ورودی به ماکو ترانزیتی هستند+ فیلم
با دستور دبیر شورایعالی و با هدف کاهش تصدی‌گری دبیرخانه انجام شد:
تفویض اختیار تمدید مهلت ثبت آماری مناطق به سازمان‌های مناطق آزاد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۲۳ مرداد
نسخه دولت برای ناترازی بنزین چیست؟ از سهمیه ۱۲۰ لیتری تا بازار توافقی
منشأ بنزین ۸۷ هزار تومانی در کرمان مشخص شد/ طرحی منطقه‌ای برای مقابله با قاچاق و کاهش مصرف + نامه
پیشرفت ۵۱ درصدی پروژه‌های انبوه‌سازی نهضت ملی مسکن/ ۹۲۰ هزار واحد در حال اجرا
بسته‌های پیشنهادی جدید دولت برای تامین مسکن کم درآمدها
بورس از نظر بنیادی ارزنده/ اصلاح اجتناب ناپذیر است
شمارش معکوس برای بازگشایی مرکز مبادلات تجاری مشترک ایران و ترکیه/ اصلاح رویه‌های کوله بری در مناطق آزاد
تسهیل صادرات و ترانزیت در دستور کار ایران و افغانستان
ترافیک سنگین در محورهای شمالی کشور؛ محدودیت تردد در چالوس و آزادراه تهران-شمال
از رکوردشکنی شاخص کل بورس تا ورود نقدینگی حقیقی‌ها در هفته کاری که گذشت
آخرین اخبار
بسته‌های پیشنهادی جدید دولت برای تامین مسکن کم درآمدها
ترافیک سنگین در محورهای شمالی کشور؛ محدودیت تردد در چالوس و آزادراه تهران-شمال
بورس از نظر بنیادی ارزنده/ اصلاح اجتناب ناپذیر است
منشأ بنزین ۸۷ هزار تومانی در کرمان مشخص شد/ طرحی منطقه‌ای برای مقابله با قاچاق و کاهش مصرف + نامه
شمارش معکوس برای بازگشایی مرکز مبادلات تجاری مشترک ایران و ترکیه/ اصلاح رویه‌های کوله بری در مناطق آزاد
آماده‌باش ۱۶۰۰ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی زائران در مشهد مقدس
پیشرفت ۵۱ درصدی پروژه‌های انبوه‌سازی نهضت ملی مسکن/ ۹۲۰ هزار واحد در حال اجرا
خام فروشی یکی از موانع سد راه توسعه صادرات زعفران
کاهش ۲ میلیون تنی میزان خرید نسبت به تولید گندم
تولید شیر خشک نوزاد از مصرف پیشی گرفت
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۲۳ مرداد
از رکوردشکنی شاخص کل بورس تا ورود نقدینگی حقیقی‌ها در هفته کاری که گذشت
کاهش ۳۰ درصدی ناترازی برق با توسعه تولید و مدیریت مصرف
نسخه دولت برای ناترازی بنزین چیست؟ از سهمیه ۱۲۰ لیتری تا بازار توافقی
تسهیل صادرات و ترانزیت در دستور کار ایران و افغانستان
تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی برای جایگزینی خودروهای فرسوده
افزایش ۱۸ درصدی تراز تجاری ایران با اوراسیا/ راه‌اندازی مسیر ریلی ایران به چین
مسافران فاقد بلیت در سامانه سپاس در فهرست انتظار قرار گیرند
ظرفیت‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان تابستان از ۷ هزار مگاوات عبور می‌کند
بورس در آستانه رسیدن به ارتفاع ۶ میلیون واحد؛ صعود ادامه‌دار یا استراحت در مسیر؟
از ۳ هزار آزمایشگاه تا ۲۵۰ شرکت بازرسی؛ زنجیره اطمینان‌بخشی استاندارد در کشور
هر تغییری در قیمت بنزین از قبل به اطلاع مردم می‌رسد / ۱۴ میلیون لیتر در هر روز کمبود بنزین داریم +فیلم
بارش باران در برخی از نواحی غرب و شمال غرب کشور طی فردا