رئیس مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی گفت: درگیری هیئت عزاداری خارج از حرم رضوی بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن هوشمند، رئیس مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی درباره اتفاق رخداده میان دو هیئت عزاداری در مشهد، با تأکید بر اینکه این حادثه خارج از محدوده حرم مطهر رضوی و فعالیتهای آستان قدس رخ داده است، گفت: نباید با انتشار تصاویر نادرست یا تصاویر تولیدشده با هوش مصنوعی، این اتفاق به حرم مطهر رضوی منتسب شود.
رئیس مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی با اشاره به ابعاد این حادثه اظهار کرد: در خصوص اتفاقی که رخ داده، لازم است چند نکته مورد توجه قرار گیرد؛ نخست اینکه این حادثه بیرون از حرم مطهر رضوی اتفاق افتاده و ارتباطی با حرم و مجموعه آستان قدس رضوی ندارد.
وی افزود: متأسفانه در برخی موارد مشاهده شده که برای انتشار این خبر، تصاویری با استفاده از هوش مصنوعی تولید شده و فضای حرم مطهر رضوی را در تصاویر مربوط به این حادثه نشان دادهاند؛ در حالی که چنین تصاویری صحت ندارند و اتفاق رخداده اساساً در محدوده حرم مطهر و فعالیتهای آستان قدس رضوی نبوده است.
رئیس مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی در ادامه با اشاره به حضور گسترده هیئتهای مذهبی در مشهد مقدس همزمان با ایام پایانی سفر، اظهار کرد: در این ایام، معمولاً شاهد اوج حضور هیئتهای مذهبی از سراسر کشور در مشهد مقدس هستیم و امسال نیز یکی از شلوغترین ایام عزاداری پایان سفر را در حرم مطهر رضوی شاهد بودیم.
هوشمند افزود: بر اساس آماری که در اختیار داریم، حدود ۲ هزار هیئت مذهبی در این ایام در حرم مطهر رضوی ثبتنام کرده و با دریافت مجوز از آستان قدس، برنامههای عزاداری خود را در حرم برگزار کردهاند.
وی ادامه داد: البته طبیعتاً هیئتهای دیگری نیز وجود دارند که برنامهای در داخل حرم نداشتهاند و در نقاط مختلف شهر مشهد برنامههای خود را برگزار کردهاند؛ بنابراین میتوان گفت حداقل حدود ۲ هزار هیئت مذهبی از سراسر کشور در این ایام به مشهد مقدس مشرف شده و برنامههای عزاداری خود را برگزار کردهاند.
رئیس مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی تصریح کرد: با وجود حجم گسترده حضور هیئتهای مذهبی و جمعیت عزاداران، برنامههای این هیئتها در حرم مطهر رضوی بدون مشکل و مسئله خاصی برگزار شد و مراسم عزاداری با شکوه و آرامش ادامه پیدا کرد.
هوشمند درباره جزئیات اتفاق اخیر نیز گفت: تا آنجا که اطلاع دارم و با تأکید مجدد بر اینکه این موضوع در محدوده کاری آستان قدس رضوی نبوده، ظاهراً دو هیئت در مسیر حرکت خود به نقطهای رسیدهاند که به دلیل محدود شدن فضای عبور، بر سر نحوه ورود و تقدم در عبور با یکدیگر دچار اختلاف شدهاند.
وی افزود: این اختلاف در ادامه به درگیری میان دو هیئت منجر شده و پس از مدتی نیز با ورود پلیس و نیروهای انتظامی، موضوع مدیریت و درگیری خاتمه پیدا کرده است.
رئیس مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه نباید این اتفاق را به مسائل قومیتی مرتبط کرد، اظهار کرد: این حادثه یک اختلاف میان دو هیئت بوده و مسئلهای قومیتی یا درگیری میان اقوام نبوده است.
هوشمند ادامه داد: عزیزان آذری و یزدی دارای هیئتها و دستههای عزاداری متعدد هستند و در طول سال نیز هیئتهای متعددی از شهرها و استانهای آذریزبان و همچنین استان یزد به مشهد مقدس مشرف میشوند و برنامههای عزاداری خود را برگزار میکنند.
وی خاطرنشان کرد: مردم آذریزبان و مردم یزد همواره از جمله پُرشورترین عزاداران اهل بیت (ع) بودهاند و برنامههای بسیار باشکوه و زیبایی را در مشهد مقدس برگزار کرده و میکنند؛ بنابراین اتفاق اخیر را نباید به یک قوم یا منطقه خاص نسبت داد.
رئیس مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت توجه هیئتهای مذهبی به حساسیتهای موجود، گفت: طبیعتاً انتظار ما از عزیزانی که در قامت عزادار امام حسین (ع) به مشهد مقدس مشرف میشوند و برنامههای عزاداری برگزار میکنند این است که بیش از گذشته دقت نظر داشته باشند.
هوشمند افزود: ممکن است گاهی یک مسئله بسیار کوچک میان افراد یا هیئتها ایجاد شود، اما باید توجه داشت که دشمنان دین، اسلام و اهل بیت (ع) ممکن است از همین مسائل کوچک برای ایجاد اختلاف و دامن زدن به تنشهای اجتماعی و قومی سوءاستفاده کنند.
وی تأکید کرد: انتظار داریم همه هیئتهای مذهبی، بهویژه در چنین ایام پرشوری که مشهد مقدس میزبان خیل عظیم عزاداران از سراسر کشور است، با دقت و هوشیاری بیشتری رفتار کنند و اجازه ندهند اختلافات جزئی به موضوعی برای سوءاستفاده بدخواهان تبدیل شود.
هوشمند در پایان بار دیگر تأکید کرد: اتفاق اخیر خارج از حرم مطهر رضوی و خارج از محدوده فعالیت آستان قدس رضوی رخ داده و نباید با انتشار تصاویر جعلی یا تولیدشده با هوش مصنوعی، این حادثه به حرم مطهر رضوی منتسب شود.
وی با اشاره به برگزاری گسترده و آرام برنامههای عزاداری در حرم مطهر رضوی گفت: امسال نیز به لطف عنایت حضرت علی بن موسیالرضا (ع)، هیئتهای متعددی از سراسر کشور در مشهد حضور پیدا کردند و برنامههای خود را با شکوه برگزار کردند.