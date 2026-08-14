سپاه اعلام کرد یک فروند پهپاد MQ9 توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در آسمان استان هرمزگان رهگیری و منهدم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه اعلام کرد یک فروند پهپاد MQ9 توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در آسمان استان هرمزگان رهگیری و منهدم شد.

برچسب ها: انهدام پهپاد ، پهپاد جنگی
خبرهای مرتبط
سپاه ثارالله: یک فروند موشک کروز دشمن آمریکایی در آسمان رودبار جنوب منهدم شد
انهدام پهپاد متخاصم در بندر امام خمینی‌
انهدام یک فروند پهپاد MQ۹ در آسمان بوشهر توسط نیروی دریایی سپاه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۶ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
خدا پشت و پناه رزمندگان اسلام و مقاومت قهرمان ...
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۶ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
وقتی این پرنده میاد حتما جنگنده رادار گریز هم آمده باید اینکارشان را تحدید قلمداد کنیم.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۵ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
وقتی با این پهپادها حریم هوایی ایران را نقض می‌کنند باید پایگاه‌هایی از دشمن را موشک باران کنیم والا این کارشان عادی‌سازی می‌شود.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۰ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
الله اکبر
نظامیان عزیز شما افتخار ما هستین
۰
۰
پاسخ دادن
France
ناشناس
۱۷:۳۴ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
اگه زودتر جنگ رو کامل تمام نکنیم از این به بعد هروقت که بخوان متاسفانه به کشور عزیزمان حمله میکنن و میشیم مثل سوریه و لبنان
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۲ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
خدا لعنت کنه آمریکا رو
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۳ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
باید ناوهای امریکایی رو برنن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۹ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
چرا پاسخ به اینا داده نمیشه از یمن کمترین جرات داشته باشید اینقدر شل زدید که کشور به جنگ کشیدین دیگه از چی میترسید نمیزنید
۰
۰
پاسخ دادن
انهدام باقیمانده تیم تروریستی در جنوب استان سیستان و بلوچستان
انهدام پهپاد MQ9 در آسمان هرمزگان
توان موشکی ایران، آمریکا را به ذلت کشاند
عراقچی: اتحادیه اروپا فاقد جایگاه اخلاقی موعظه حقوق بشری دیگران است
پزشکیان فرا رسیدن سالگرد استقلال پاکستان را تبریک گفت
پیام تبریک وزیر امور خارجه به همتای پاکستانی به مناسبت روز استقلال این کشور
عراقچی حمایت اتحادیه اروپا از عناصر تروریستی ضد ایرانی را محکوم کرد
قالیباف: امام شهید ما را با مفاهیمی مثل شهادت، شجاعت، و استکبارستیزی آشنا کرد 
آخرین اخبار
قالیباف: امام شهید ما را با مفاهیمی مثل شهادت، شجاعت، و استکبارستیزی آشنا کرد 
عراقچی حمایت اتحادیه اروپا از عناصر تروریستی ضد ایرانی را محکوم کرد
انهدام پهپاد MQ9 در آسمان هرمزگان
انهدام باقیمانده تیم تروریستی در جنوب استان سیستان و بلوچستان
عراقچی: اتحادیه اروپا فاقد جایگاه اخلاقی موعظه حقوق بشری دیگران است
توان موشکی ایران، آمریکا را به ذلت کشاند
پیام تبریک وزیر امور خارجه به همتای پاکستانی به مناسبت روز استقلال این کشور
پزشکیان فرا رسیدن سالگرد استقلال پاکستان را تبریک گفت
غریب‌آبادی: آلودگی نفتی سواحل جزیره قشم ناشی از آثار تجاوز نظامی خارجی در منطقه است
ورود بانک‌ها به فروش آنلاین طلا نباید به حذف بخش خصوصی منجر شود
فرمانده نیروی دریایی سپاه: واقعیت در میدان است نه در اظهارات آمریکایی‌ها
جمعه ۲۳ مرداد نخستین روز ماه ربیع‌الاول ۱۴۴۸ ﻫ.ق خواهد بود
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و اتریش
‎بیانیه وزارت امور خارجه به مناسبت سالروز تصویب معاهدات چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ درباره حقوق جنگ