سپاه اعلام کرد یک فروند پهپاد MQ9 توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در آسمان استان هرمزگان رهگیری و منهدم شد.

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0648\u0627\u0628\u0637 \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc \u0633\u067e\u0627\u0647 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f \u06cc\u06a9 \u0641\u0631\u0648\u0646\u062f \u067e\u0647\u067e\u0627\u062f MQ9 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0633\u0627\u0645\u0627\u0646\u0647 \u0646\u0648\u06cc\u0646 \u067e\u062f\u0627\u0641\u0646\u062f \u067e\u06cc\u0634\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0633\u067e\u0627\u0647 \u0648 \u062a\u062d\u062a \u06a9\u0646\u062a\u0631\u0644 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u06cc\u06a9\u067e\u0627\u0631\u0686\u0647 \u067e\u062f\u0627\u0641\u0646\u062f \u0647\u0648\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0622\u0633\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0647\u0631\u0645\u0632\u06af\u0627\u0646 \u0631\u0647\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0648 \u0645\u0646\u0647\u062f\u0645 \u0634\u062f.