یک فروند پهپاد MQ9 توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه رهگیری و منهدم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - یک فروند پهپاد MQ9 توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در آسمان استان هرمزگان رهگیری و منهدم شد.

منبع تسنیم

برچسب ها: انهدام پهپاد ، آمریکا
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انهدام پهپاد MQ9 در آسمان هرمزگان
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