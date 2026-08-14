در کنار رده بندی امتیازی، تیم وزنه برداری جوانان ایران در بخش دختران موفق به کسب ۴ نشان طلا، ۲ نقره و ۶ برنز شد و مهسا بهشتی نیز با قهرمانی در دسته فوق سنگین، عنوان قوی‌ترین بانوی مسابقات را از آن خود کرد.

همچنین در رده بندی امتیازی رقابت‌های وزنه برداری جوانان آسیا در بخش پسران، شاگردان سهراب مرادی، در رقابتی نزدیک و فشرده با ۵۴۳ امتیاز، پس از قزاقستان و ازبکستان که به ترتیب صاحب ۵۵۳ و ۵۴۹ امتیاز شدند روی سکوی سومی آسیا ایستادند. در واقع فاصله پسران جوان ایران تا قهرمانی آسیا تنها ۱۰ امتیاز بود. تیم وزنه برداری جوانان ایران در بخش پسران در کنار کسب ۵۴۳ امتیاز تیمی موفق به کسب ۹ نشان طلا، ۵ نقره و ۳ برنز شدند.