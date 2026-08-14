برخورد و واژگونی خودرو‌ها در راه‌های فارس مصدومانی به همراه داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - امروز برخورد و واژگونی خودرو‌ها در راه‌های فارس مصدومانی به همراه داشت.

تصادف در آزادراه اصفهان – شیراز با ۶ مصدوم

برخورد ۲ خودرو در آزادراه اصفهان – شیراز ۶ مصدوم به همراه داشت.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: با اعلام برخورد ۲ دستگاه خودرو دنا و پراید در آزادراه اصفهان – شیراز گردنه خسرو شیرین - کیلومتر ۲۰۴، به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه این حادثه ۶ مصدوم به همراه داشت، ادامه داد: کارشناسان اورژانس با اقدامات درمانی، مصدومان را در محل و به صورت سرپایی درمان کردند.

مسئول روابط عمومی اورژانس فارس افزود: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

حادثه رانندگی در محور میمند - سیمکان با ۹ مصدوم

واژگونی خودرو در محور میمند – سیمکان ۹ مصدوم به همراه داشت.

جاویدان مسئول اورژانس فیروزآباد اظهار کرد: با اعلام واژگونی یک دستگاه نیسان وانت در محور میمند - سیمکان، حدفاصل روستا‌های پرزیتون و بهجان، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه این حادثه ۹ مصدوم برجای گذاشت، ادامه داد: کارشناسان اورژانس اقدامات درمانی پیش بیمارستانی برای مصدومان را انجام دادند و جهت تکمیل درمان ۶ مصدوم به بیمارستان پیمانه جهرم و ۳ مصدوم به مرکز درمانی در میمند منتقل شدند.

مسئول اورژانس فیروزآباد تصریح کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان ۴ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

سانجه رانندگی در محور قلات - کودیان با ۷ مصدوم

برخورد ۲ دستگاه خودرو در محور قلات ـ کودیان ۷ مدوم برجای گذاشت.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، گفت: در پی برخورد ۲ دستگاه خودرو پژو ۲۰۶، در محور قلات به سمت کودیان، حدود ۱۰ کیلومتر پس از قلات، ۷ نفر مصدوم شدند.

او با بیان اینکه این حادثه ۷ مصدوم برجای گذاشت، ادامه داد: کارشناسان اورژانس با انجام اقدامات درمانی پیش بیمارستانی برای مصدومان، ۳ نفر از آن‌ها را به بیمارستان نمازی و ۴ تن دیگر را به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل کردند.

وکیل زاده اضافه کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۴ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

برچسب ها: تصادف ، سانحه رانندگی ، حادثه رانندگی
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