باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدیمقدم - محسن محمدی مدیر گروه سلامت محیطکار دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: مصرف قرص برنج برای امور کشاورزی به دلیل قوی بودن سم آن ممنوع است.
به گفته وی، درمان اختصاصی و خاصی برای مسمومیت با قرص برنج وجود ندارد و درمانها بیشتر نگهدارنده است.
وی بیان کرد: بر اساس آخرین بررسیهای انجام گرفته شده مرگ و میر ناشی از این ماده سمی حدود ۲۶ درصد است.
محسن محمدی تصریح کرد: مسمومیتهای ناشی از قرص برنج در جوامع همچنان وجود دارد و قرص برنج به نوعی در هوای مرطوب اکسیژن را میگیرد.
وی ادامه داد: قرص برنج در گذشته به عنوان یک افت کش در صنایع کشاورزی و در انبارها استفاده میشد.