مدیر گروه سلامت محیط‌کار دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: قرص برنج سم قوی دارد و درمان اختصاصی برای آن وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - محسن محمدی مدیر گروه سلامت محیط‌کار دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: مصرف قرص برنج برای امور کشاورزی به دلیل قوی بودن سم آن ممنوع است.

به گفته وی، درمان اختصاصی و خاصی برای مسمومیت با قرص برنج وجود ندارد و درمان‌ها بیشتر نگهدارنده است.

وی بیان کرد: بر اساس آخرین بررسی‌های انجام گرفته شده مرگ و میر ناشی از این ماده سمی حدود ۲۶ درصد است.

محسن محمدی تصریح کرد: مسمومیت‌های ناشی از قرص برنج در جوامع همچنان وجود دارد و قرص برنج به نوعی در هوای مرطوب اکسیژن را می‌گیرد.

وی ادامه داد: قرص برنج در گذشته به عنوان یک افت کش در صنایع کشاورزی و در انبارها استفاده می‌شد.

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برچسب ها: قرص برنج ، مسمومیت
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