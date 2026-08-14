منابع آگاه اعلام کردند ترامپ با وجود روابط نزدیک گذشته با نتانیاهو، تاکنون از حمایت صریح از او در انتخابات ۲۷ اکتبر خودداری کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منابع آگاه فاش کردند که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هنوز از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، برای انتخابات این رژیم تروریستی در ۲۷ اکتبر حمایت نکرده و او را «بدترین دشمن خودش» توصیف کرده است.

این منابع اشاره کردند که ترامپ، که مشاوران نزدیکش در هفته‌های اولیه جنگ علیه ایران مطمئن بودند که او از نتانیاهو حمایت خواهد کرد، با نرسیدن به اهداف خود در جنگ و گسترش اختلافات بر سر سیاست‌های خارجی، نه تنها در مورد ایران، بلکه در مورد لبنان و غزه، به تدریج از او فاصله گرفت، جایی که ترامپ در مکالمات خصوصی، نتانیاهو را «بدترین دشمن خود» توصیف کرد و ناامیدی خود را از تصمیمات و سیاست‌های او ابراز داشت.

رد علنی طرح «شورای صلح» ترامپ برای خلع سلاح حماس در غزه توسط نتانیاهو، جدیدترین مورد از سلسله اختلافات بین این دو نفر است، اگرچه کاخ سفید اظهارات نتانیاهو را بخشی از سیاست‌های انتخاباتی و نه یک اعلامیه سیاسی نهایی دانست و یک مقام آمریکایی تأیید کرد که واشنگتن نیاز‌های سیاسی نتانیاهو را مادامی که او به اجرای خواسته‌های آمریکا، به ویژه در مورد محدود کردن حملات به غزه، ادامه دهد، درک می‌کند.

نتانیاهو در تلاش برای مهار بحران، در تماس تلفنی با جرد کوشنر، فرستاده ترامپ، متعهد شد که ضمن کاهش حملات به غزه، به طرح صلح فرصتی بدهد. این امر در عمل با کاهش قابل توجه حملات اسرائیل و عقب‌نشینی ارتش اسرائیل به خط زرد منعکس شد، در حالی که کوشنر قصد دارد هفته آینده برای گفت‌و‌گو در مورد این طرح با نتانیاهو و سایر مقامات به اسرائیل سفر کند.

اگرچه ترامپ در رژیم تروریستی اسرائیل بسیار محبوب است، اما جایگاه او در ماه‌های اخیر به دلیل توافق ایران و محدودیت‌های آن بر عملیات نظامی این رژیم تروریستی تضعیف شده است و همین امر باعث شده است که او از دادن پاسخ قطعی به این سوال که آیا از نتانیاهو حمایت می‌کند، طفره برود و صرفا از او به عنوان «نخست‌وزیر جنگ بزرگ» تمجید کند، اما با فعل گذشته، که نشان‌دهنده بی‌میلی او برای اعلام حمایت آشکار است.

منبع: آر تی

برچسب ها: ترامپ و نتانیاهو ، نخست وزیر اسرائیل
خبرهای مرتبط
طراحان طرح شکست‌خورده براندازی ایران از موساد برکنار شدند
هانتر بایدن به نتانیاهو حمله کرد: او شیطان مجسم است
اختلاف واشنگتن و تل‌آویو بر سر نحوه اجرای طرح غزه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جروزالم پست: ارتش اسرائیل از سرعت «شگفت‌آور» بازسازی توان موشکی ایران غافلگیر شد
دو نفتکش اماراتی در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند
وزیر خارجه پاکستان از آمریکا خواست توافق با ایران را اجرایی کند
وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی اقدامات اقتصادی بی‌سابقه علیه ایران شد
واکنش اولیانوف به اظهارات ونس: منطق واشنگتن در قبال ایران «قابل درک نیست»
درخواست پاکستان از آمریکا برای اجرای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد
آژانس عملیات تجارت دریایی انگلیس: یک نفتکش در تنگه هرمز هدف پهپاد قرار گرفت
تله اس-۴۰۰؛ چگونه سامانه روسی مانع از ورود ترکیه به باشگاه اف-۳۵ شد
واشنگتن با اعلام موضع در مناقشه جزایر کوریل، خود را وارد تنش مسکو و توکیو کرد
سنتکام مرگ ملوانان را انکار کرد، اما بحران سلامت روان در ناو لینکلن پابرجاست
آخرین اخبار
نعیم قاسم: هرکس روی تسلیم شدن مقاومت حساب کند، روی سراب حساب کرده است
سناتور آمریکایی: هیمنه و سلطه کامل آمریکا رو به افول است
آماده‌باش مراکش برای جلوگیری از موج تازه مهاجرت به اسپانیا
درخواست پاکستان از آمریکا برای اجرای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد
مفتی جعفری لبنان خواستار توافق ایران و عربستان برای نجات لبنان شد
گزارش آتش‌سوزی در کرواسی، یونان و فرانسه
ترامپ هنوز از نتانیاهو برای انتخابات حمایت نکرده است
واشنگتن با اعلام موضع در مناقشه جزایر کوریل، خود را وارد تنش مسکو و توکیو کرد
زاخارووا: هنوز پیشنهاد رسمی برای توافق دریای سیاه دریافت نشده است
دو کشته در پی انفجار در دوما سوریه
واکنش اولیانوف به اظهارات ونس: منطق واشنگتن در قبال ایران «قابل درک نیست»
تله اس-۴۰۰؛ چگونه سامانه روسی مانع از ورود ترکیه به باشگاه اف-۳۵ شد
آژانس عملیات تجارت دریایی انگلیس: یک نفتکش در تنگه هرمز هدف پهپاد قرار گرفت
وزیر خارجه پاکستان از آمریکا خواست توافق با ایران را اجرایی کند
فیچ: بدهی آمریکا تا ۲۰۲۸ به ۱۲۳ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد
ادعای وزیر انرژی آمریکا: روزانه ۸ تا ۹ میلیون بشکه نفت از هرمز عبور می‌کند
تعرفه‌های غیرمعمول ترامپ بر واردات پهپاد به آمریکا
دو نفتکش اماراتی در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند
اوکراین پیشنهاد توقف متقابل حملات به اهداف غیرنظامی در دریای سیاه را به روسیه مطرح کرد
جروزالم پست: ارتش اسرائیل از سرعت «شگفت‌آور» بازسازی توان موشکی ایران غافلگیر شد
سنتکام مرگ ملوانان را انکار کرد، اما بحران سلامت روان در ناو لینکلن پابرجاست
وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی اقدامات اقتصادی بی‌سابقه علیه ایران شد
تشکیل گروه چندملیتی پهپاد‌های تهاجمی آمریکا در غرب آسیا
سید الحوثی توهین آمریکا و اسرائیل به قرآن را محکوم کرد
ونس: هدف اصلی جنگ با ایران، «نفت ارزان برای آمریکایی‌ها» است
نیوزویک: سخنگوی جنجالی کاخ سفید در دوره خود به «سپر رسانه‌ای» ترامپ تبدیل شد
ایران حمله تروریست‌‎های الجولانی به لبنان را خنثی کرد
آمریکا ۲۵ درصد از پهپاد‌های ریپر را در جنگ با ایران از دست داد
داماد ترامپ به سرزمین‌های اشغالی سفر می‌کند
وزیر صهیونیست: سوریه «غزه بعدی» است