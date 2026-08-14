منابع آگاه اعلام کردند ترامپ با وجود روابط نزدیک گذشته با نتانیاهو، تاکنون از حمایت صریح از او در انتخابات ۲۷ اکتبر خودداری کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منابع آگاه فاش کردند که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هنوز از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، برای انتخابات این رژیم تروریستی در ۲۷ اکتبر حمایت نکرده و او را «بدترین دشمن خودش» توصیف کرده است.
این منابع اشاره کردند که ترامپ، که مشاوران نزدیکش در هفتههای اولیه جنگ علیه ایران مطمئن بودند که او از نتانیاهو حمایت خواهد کرد، با نرسیدن به اهداف خود در جنگ و گسترش اختلافات بر سر سیاستهای خارجی، نه تنها در مورد ایران، بلکه در مورد لبنان و غزه، به تدریج از او فاصله گرفت، جایی که ترامپ در مکالمات خصوصی، نتانیاهو را «بدترین دشمن خود» توصیف کرد و ناامیدی خود را از تصمیمات و سیاستهای او ابراز داشت.
رد علنی طرح «شورای صلح» ترامپ برای خلع سلاح حماس در غزه توسط نتانیاهو، جدیدترین مورد از سلسله اختلافات بین این دو نفر است، اگرچه کاخ سفید اظهارات نتانیاهو را بخشی از سیاستهای انتخاباتی و نه یک اعلامیه سیاسی نهایی دانست و یک مقام آمریکایی تأیید کرد که واشنگتن نیازهای سیاسی نتانیاهو را مادامی که او به اجرای خواستههای آمریکا، به ویژه در مورد محدود کردن حملات به غزه، ادامه دهد، درک میکند.
نتانیاهو در تلاش برای مهار بحران، در تماس تلفنی با جرد کوشنر، فرستاده ترامپ، متعهد شد که ضمن کاهش حملات به غزه، به طرح صلح فرصتی بدهد. این امر در عمل با کاهش قابل توجه حملات اسرائیل و عقبنشینی ارتش اسرائیل به خط زرد منعکس شد، در حالی که کوشنر قصد دارد هفته آینده برای گفتوگو در مورد این طرح با نتانیاهو و سایر مقامات به اسرائیل سفر کند.
اگرچه ترامپ در رژیم تروریستی اسرائیل بسیار محبوب است، اما جایگاه او در ماههای اخیر به دلیل توافق ایران و محدودیتهای آن بر عملیات نظامی این رژیم تروریستی تضعیف شده است و همین امر باعث شده است که او از دادن پاسخ قطعی به این سوال که آیا از نتانیاهو حمایت میکند، طفره برود و صرفا از او به عنوان «نخستوزیر جنگ بزرگ» تمجید کند، اما با فعل گذشته، که نشاندهنده بیمیلی او برای اعلام حمایت آشکار است.
منبع: آر تی