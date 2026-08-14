باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در پی گسترش آتشسوزیهای جنگلی در اروپا، یک تفرجگاه ساحلی در کرواسی طعمه حریق شد و ۴۰ نفر را مجروج کرد. در ادامه، مقامات هزار و ۲۰۰ نفر را تخلیه کرده و هشدار دادند که بخشهایی از قاره اروپا با شرایط وخیمی رو به رو است.
صدها نفر دیگر نیز از یک تفرجگاه ساحلی در شمال یونان و روستایی در جنوبغرب فرانسه تخلیه شدند. مقامات همچنین اعلام کردند که یک آتشسوزی گسترده در انگلستان، خانهها را دربر گرفته است.
سرویس تغییرات اقلیمی کوپرنیک اتحادیه اروپا هشدار داده است که بخش بزرگی از اروپای مرکزی و شرقی با خطر «بسیار بالای» آتشسوزی جنگلی مواجه است. بر اساس پیشبینی این نهاد، بخشهایی از جنوب انگلیس، ایرلند، شمال فرانسه و جنوب سوئد نیز در معرض چنین شرایطی قرار دارند.
تابستان گرم و خشک همچنین خسارت سنگینی به بخش کشاورزی قاره اروپا وارد کرده است. گروه تولیدکنندگان غلات فرانسه اعلام کرد تولید ذرت دانهای این کشور در مسیر رسیدن به پایینترین سطح خود از دهه ۱۹۷۰ تاکنون قرار دارد؛ زیرا گرمای شدید تابستانی و خشکسالی محصولات را خشک و پژمرده کرده است.
منبع: رویترز