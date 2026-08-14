معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: هم‌وطنانی که در خصوص کالابرگ، پیامک احراز سکونت دریافت کردند تا اطلاع بعدی به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه نکنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: هم‌وطنانی که در خصوص کالابرگ، پیامک احراز سکونت دریافت کردند تا اطلاع بعدی به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه نکنند.

یعقوب اندایش گفت: مقرر شده احراز سکونت در ایران، ابتدا بر اساس خوداظهاری انجام شده و بعدا مجددا اطلاع رسانی شود.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت کار در این رابطه اظهارکرد: به اطلاع آن دسته از هموطنانی که پیامک احراز سکونت دریافت کردند می‌رسانیم که فقط باید دو اقدام را انجام بدهند: ابتدا با شماره‌گیری کد دستوری از طریق گوشی موبایل سرپرست خانوار گزینه سه را انتخاب کرده و با وارد کردن کد ملی سرپرست خانوار و اعضای زیرمجموعه که این پیامک را دریافت کردند، تعهد نمایند که در ایران سکونت دارند، دوم اینکه به سامانه املاک و اسکان به صورت اینترنتی مراجعه کرده و سرپرست خانوار، آخرین محل سکونت خود را انتخاب و تایید کند.

وی افزود: به محض اینکه این دو کار انجام شود، انشالله تا پنجم شهریور ماه شارژ کالا برگ مرداد ماه همه این افراد انجام خواهد شد.

منبع: وزارت کار

برچسب ها: طرح کالابرگ ، یارانه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۵ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
تنها راه گران کردن بنزین است تا کسری بودجه حل شود وگرنه ایران دچار قحطی میشه جان مادرت نظر من را هم بنویس خبر فوری
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۲ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
چرا الکی بدون تفکر . کالابرگ زائران امام حسین که یک هفته برای زیارت رفتن را قطع کردید شما که خبر دارید من رفتم عراق چطور خبر ندارید برگشتم در ضمن مثل بنده زیاد بودن آمدن دفتر های پیش خوان و مراحل را انجام دادن ودویست هزارتومان هم از ما گرفتن ؟پس بگوئید دولت پول ندارد چند روز عقب تر کالابرگ به شما می دهد نه الکی قطع کنید
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