مفتی جعفری لبنان با هشدار درباره تشدید بحران سیاسی و تهدید حاکمیت این کشور، خواستار دستیابی به توافقی میان ایران و عربستان و مشارکت لبنان در آن شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شیخ احمد قبلان، مفتی اعظم فرقه جعفری لبنان، مقامات لبنانی را به «نابودی حاکمیت و ایجاد فاجعه ملی» متهم کرد.

او در خطبه جمعه خود هشدار داد که سیاست‌های فعلی که منافع واشنگتن را بالاتر از منافع کشور قرار می‌دهد، موجودیت و کیان لبنان را تهدید می‌کند و خواستار توافق عربستان و ایران برای نجات کشور از بدترین تیم سیاسی تاریخ لبنان شد.

مفتی قبلان گفت که لبنان بر اساس مشارکت ملی بنا شده است، نه بر اساس منافع گروه حاکم و تعهدات جانبی آن که حاکمیت کشور را تضعیف می‌کند. وی تأکید کرد که مقامات فعلی، لبنان را در برابر دو گزینه قرار می‌دهند: یا در قلب خطرناک‌ترین درگیری‌ها قرار گیرند یا از وقوع آن جلوگیری کنند. وی خاطرنشان کرد که آنچه برای مقامات لبنان اهمیت دارد، تنها چیزی است که واشنگتن را راضی می‌کند.

مفتی قبلان نسبت به مذاکرات مخفیانه پشت پرده که تهدیدی برای موجودیت لبنان است، هشدار داد و بر لزوم اجرای توافق‌نامه طائف و برگزاری انتخابات پارلمانی خارج از چارچوب فرقه‌ای تأکید کرد و هرگونه تعهد رسمی که با وزن نمایندگی در تضاد باشد را رد کرد و تاریخ ۱۴ آگوست ۲۰۰۶ را دلیلی بر لزوم مقاومت مستقل دانست و هشدار داد که رها کردن جنوب توسط مقامات به یک فاجعه تاریخی تبدیل خواهد شد.

او در پایان خواستار توافق عربستان، ایران و لبنان شد و استدلال کرد که آشتی بین ریاض و تهران به دلیل تحولات منطقه‌ای، لبنان را قادر می‌سازد تا از شر بدترین تیم سیاسی تاریخ خود خلاص شود.

منبع: آر تی

برچسب ها: ایران و عربستان ، دولت لبنان ، جنوب لبنان
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