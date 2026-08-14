باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پاکستان از آمریکا خواست برای پایان دادن به تنش‌های جاری در آسیای غربی، تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را به‌طور کامل و در عمل اجرا کند.

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان، اسحاق دار، وزیر امور خارجه این کشور در دیدار با «ناتالی‌ای. بیکر» کاردار آمریکا در اسلام‌آباد، گفت که اجرای کامل این تفاهم‌نامه «تنها راه پیش‌رو» برای حل مسائل منطقه از طریق گفت‌و‌گو و دیپلماسی است.

بیکر و دار همچنین درباره روابط پاکستان و آمریکا و تحولات اخیر منطقه گفت‌و‌گو کردند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مهلت ۶۰ روزه تعیین شده در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، هفته آینده به پایان می‌رسد. پاکستان اخیرا ابراز امیدواری کرده که این تفاهم‌نامه تمدید شود. با این حال، واشنگتن طی مهلت دو ماهه نیز بار‌ها توافق را نقض کرده است.

منبع: آناتولی