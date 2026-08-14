باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - پدرام روتی‌ها کارشناس بازار سهام در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: به نظر من بازار از چند منظر دارای ارزندگی است. در ابتدا اگر بخواهیم از نظر بنیادی بازار را بررسی کنیم، شرکت‌ها را می‌توان در سه حالت مختلف مورد بررسی قرار داد.

او افزود: در حالت نخست، شرکت‌هایی را داریم که افزایش نرخ گرفته‌اند؛ مانند شرکت‌های دارویی، غذایی، روانکار‌ها و امثال این شرکت‌ها که فروش آنها متناسب با نرخ دلار افزایش پیدا می‌کند و فروش این شرکت‌ها تحت تأثیر نرخ دلار است.

روتی‌ها ادامه داد: این شرکت‌ها با توجه به رشدی که برای دلار مصوب داریم و همچنین با توجه به اینکه چند سالی است از این افزایش نرخ‌ها برخوردار بوده‌اند، می‌توانند رشد و عایدی‌های خوبی را نشان دهند.

این کارشناس بازار سهام تصریح کرد: همچنین شرکت‌هایی را داریم که نرخ‌های جهانی محصولاتشان افزایش پیدا کرده است؛ مانند شرکت‌های حوزه مس، طلا و امثال آن؛ بنابراین به صورت کلی از نظر بنیادی می‌توان گفت بازار دارای ارزندگی است و بسیاری از شرکت‌ها مانند پالایشی‌ها، بعضی از فولادی‌ها، دارویی‌ها، غذایی‌ها و امثال این شرکت‌ها، سود‌های بسیار خوبی برایشان به دست می‌آید و می‌توان گفت ارزنده هستند.

او در ادامه با اشاره به وضعیت ورود و خروج پول در بازار گفت: از منظر دیگری که بخواهیم بازار را ارزیابی کنیم، شرایط ورود و خروج پول نشان می‌دهد که اقبال سهامداران به بازار هنوز مثبت است و افراد، چه حقیقی و چه حقوقی، پول بسیار زیادی را وارد بازار کرده‌اند و در بازار هم فعال بوده‌اند.

روتی‌ها بیان کرد: با وجود همه این موارد، بازار همچنان یک سری ریسک‌های سیستماتیک دارد که این ریسک‌های سیستماتیک باعث شده اتفاقاتی بیفتد و سمت فروش در بازار قوی شود. این ریسک‌های سیستماتیک نیز بیشتر تحمیلی هستند و تحت تأثیر عوامل سیاسی، عوامل ناشی از جنگ و مواردی از این دست قرار دارند.

این کارشناس بازار سهام اظهار کرد: اگر شدت این ریسک‌ها افزایش پیدا نکند، بازار چیزی که نشان داده حداقل رشد خوبی خواهد داشت. در بازار اصلاح اجتناب‌ناپذیر است، اما قطعاً به مرور این رشد‌ها را بیش از پیش خواهد دید.

او افزود: روند بازار را در صورتی که ریسک سیستماتیک جدی‌تر نشود، مثبت می‌بینم. قطعاً اصلاحات زمانی و اصلاحات کوتاه‌مدت خواهیم داشت، ولی نکته‌ای که وجود دارد این است که بازار به دلیل ارزندگی که در آن وجود دارد و عمده پولی که در آن صورت می‌گیرد، به نظر من شرایط خوبی دارد و می‌تواند شاخص را به ۶ میلیون واحد هم برساند.

روتی‌ها در پایان توصیه خود به سهامداران خرد را این‌گونه بیان کرد: توصیه من به سهامداران خرد، چیدن یک ترکیب مناسب در سبد سرمایه‌گذاری است؛ ترکیبی که بخشی از آن طلا، بخشی درآمد ثابت و بخشی هم سهام باشد. در بخش سهام نیز ترجیحاً شرکت‌هایی انتخاب شوند که تحت تأثیر عوامل بیرونی ناشی از جنگ و ریسک‌های سیستماتیک قرار نگیرند.

او خاطرنشان کرد: به صورت کلی اگر بخواهم پیشنهادی داشته باشم، بازار سهام و بازار طلا به دلیل شرایط بنیادی خوبی که دارند و نقدشوندگی موجود در آنها، بازار‌های بسیار ارزنده و قابل اتکایی هستند.

*گفتنی است مطلب بالا یک مصاحبه بوده و سیگنال یا توصیه‌ای برای خرید و فروش محسوب نمی‌شود.*