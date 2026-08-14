مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، گفت: در حال حاضر در برخی محورهای شمالی کشور ترافیک سنگین گزارش شده و تردد در مسیر شمال به جنوب محور چالوس و آزادراه تهران-شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر در برخی محورهای شمالی کشور ترافیک سنگین گزارش شده و تردد در مسیر شمال به جنوب محور چالوس و آزادراه تهران-شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است.

محرابی‌نیا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی اظهار کرد: در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، محدوده‌های مرزن‌آباد، هزارچم، سیاه‌بیشه و تونل کندوان با ترافیک سنگین مواجه است.

وی افزود: در محور هراز نیز در مسیر جنوب به شمال، ترافیک سنگین در محدوده‌های مشاء تا پلور، گزنک، سه‌راهی چلاو و وانا گزارش شده است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور ادامه داد: در محور فیروزکوه در مسیر جنوب به شمال نیز ترافیک سنگین در محدوده‌های پل سفید و دماوند مشاهده می‌شود.

محرابی‌نیا همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه قزوین ـ رشت خبر داد و گفت: این ترافیک در محدوده سه‌راهی سنگر تا امامزاده هاشم و همچنین در محدوده‌های شهری رودبار، شیرین‌سوب و ملاعلی گزارش شده است.

وی با اشاره به وضعیت محورهای منتهی به پایتخت بیان کرد: در آزادراه پردیس ـ تهران و محور قدیم بومهن ـ تهران نیز ترافیک سنگین تا محدوده جاجرود گزارش شده است.

محرابی‌نیا در ادامه درباره وضعیت تردد در سایر محورهای شمالی گفت: در محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال، تردد در مسیر شمال به جنوب تا اطلاع بعدی ممنوع است و رانندگان باید پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت ترافیکی و محدودیت‌های اعمال‌شده را بررسی کنند.

وی تأکید کرد: آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور بر اساس اطلاعات دوربین‌های نظارت تصویری و سامانه‌های ترددشمار به‌صورت مستمر رصد و به‌روزرسانی می‌شود.

بر اساس آخرین گزارش مرکز مدیریت راه‌های کشور، در زمان تهیه این گزارش، محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی قابل‌توجه گزارش شده‌اند و مهم‌ترین مسئله در این مسیرها، افزایش حجم تردد و شکل‌گیری ترافیک سنگین در مسیرهای منتهی به استان‌های شمالی و خروجی‌های پایتخت است.

با توجه به حجم بالای سفرها و ترافیک سنگین در برخی مقاطع، به رانندگان توصیه می‌شود ضمن مدیریت زمان سفر، از توقف در حاشیه راه‌ها و ایجاد گره‌های ترافیکی خودداری کرده و پیش از حرکت از آخرین وضعیت محور موردنظر مطلع شوند.

 

برچسب ها: ترافیک سنگین ، وضعیت راه
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