وزیر امور خارجه ایران حمایت اتحادیه اروپا از عناصر تروریستی ضد ایرانی را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی و بئاته ماینل رایزینگر وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و اتریش عصر روز پنجشنبه در خصوص آخرین روندها و موضوعات دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی به صورت تلفنی گفتگو و تبادل نظر کردند.

در این تماس تلفنی، طرفین راجع به روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تشریح آخرین تحولات منطقه از جمله گفتگوهای ایران-عمان برای تنظیم سازوکارهای مدیریت آتی تنگه هرمز، خاطرنشان کرد که وضعیت موجود نتیجه تجاوز غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است و علیرغم اینکه جمهوری اسلامی ایران با حسن نیت وارد فرآیند دیپلماتیک شد و تفاهم خاتمه جنگ نیز در ۲۸ خردادماه امضاء گردید، طرف آمریکایی با نقض مفاد تفاهم و اعمال تحریم دریایی علیه ایران و حملات گسترده علیه اهداف نظامی و غیرنظامی ایران موجب تشدید تنش و ناامن‌شدن تنگه هرمز شد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به تداوم جنایات شنیع رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه و لبنان، موضع انفعالی اتحادیه اروپایی و حمایت‌های همه‌جانبه برخی کشورهای اروپایی از این رژیم را عامل عمده تداوم اشغالگری و نسل‌کشی در فلسطین اشغالی دانست و خواستار تجدید نظر اتحادیه اروپایی در رویکردهای خود در قبال مسائل منطقه غرب آسیا شد.

عراقچی همچنین موضع مداخله‌جویانه اتحادیه اروپا علیه ایران و حمایت آنها از عناصر تروریستی ضد ایرانی را محکوم کرد.

وزیر خارجه اتریش در این تماس تلفنی ضمن تشریح موضع کشورش در خصوص اوضاع منطقه، بر اهمیت بازگشت ثبات و امنیت در منطقه و عادی شدن شرایط از طریق راه حل‌های دیپلماتیک تاکید کرد.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، اتحادیه اروپا
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