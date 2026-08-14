در پی انتشار فراخوان‌های ناشناس برای مهاجرت غیرقانونی به اسپانیا، مراکش تدابیر امنیتی در مرز‌ها را تشدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که فراخوان‌هایی در شبکه‌های اجتماعی شهروندان مراکشی منتشر شده، که از آنان می‌خواهد فردا (۱۵ اوت) به صورت دسته جمعی به سمت منطقه سبته حرکت کرده و در نهایت وارد اسپانیا شوند. 

گفته شده این فراخوان‌ها که از حساب‌های کاربری ناشناس منتشر شده‌اند، مقامات مراکشی را نگران کرده تا جایی که تدابیر امنیتی را در مرز‌ها افزایش داده‌اند.

بر این اساس، ایست‌های بازرسی در مسیر‌های منتهی به منطقه سبته تقویت شده است. افزون بر این، گزارش‌هایی از نصب سیم‌خاردار و استقرار نیرئ‌های امنیتی وجود دارد.

رشید الخالفی، سخنگوی وزارت کشور مراکش می‌گوید مقامات در روز‌های اخیر پست‌ها و پیام‌های ناشناسی را که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و افراد را به سازماندهی یک تلاش جمعی برای عبور غیرقانونی به اسپانیا تشویق می‌کردند، زیر نظر گرفته‌اند.

او این فراخوان‌ها را تهدیدی جدی برای امنیت و جان افراد توصیف کرد و گفت هدف آنها سوءاستفاده از مسئله مهاجرت از طریق اقدامات تحریک‌آمیز بوده است که طبق قوانین مراکش قابل مجازات هستند.

الخالفی گفت مقامات وضعیت را از نزدیک زیر نظر دارند و اقدامات لازم را برای جلوگیری از عبور غیرقانونی و شناسایی و بازداشت افراد دخیل در این اقدامات انجام می‌دهند.

سبته در شمال قاره آفریقا واقع شده، اما بخشی از قلمرو اسپانیا محسوب می‌شود. مرز این منطقه اوایل مرداد شاهد بزرگ‌ترین موج عبور غیرقانونی مهاجران در سال‌های اخیر بود. در آن زمان، ده‌ها هزار مراکشی به سمت این منطقه حرکت کردند تا در نهایت به سرزمین اصلی اسپانیا برسند. هرچند ماموران امنیتی اکثر قریب به اتفاق آنها را بازگرداندند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: بحران مهاجرت ، اسپانیا ، مراکش
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۰ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
بخودشان ارزش قائل نیستند در اصل
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