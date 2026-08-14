رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با ارائه پیشنهاد بسته‌های حمایتی در صدد است تا دولت نقش حمایتی در حوزه مسکن ایفا کند و کمبود و فقدان مسکن را برای دهک‌های یک تا چهار تامین نماید.

باشگاه خبرنگاران جوان - غزال راهب راهکارهای تحرک بخشی به بازار مسکن را اجرای صنعتی‌سازی ساختمان با توجه به ظرفیت قابل توجه این بخش و همچنین تمرکز برای اجرای مسکن گروه‌های کم‌درآمدی عنوان کرد و گفت: دولت چهاردهم مطابق با برنامه هفتم توسعه، موضوع مسکن را با توجه به افزایش ظرفیت سکونتگاهی، انجام تعهدات پیشین پروژه‌های مسکن و ساماندهی بافت‌های ناکارآمد در برنامه خود قرار داده است.

وی با یادآوری اینکه تورم فزاینده و مدت زمان دستیابی به مسکن مطلوب که همواره با تورم بالاتر می‌رود برنامه‌های این بخش را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، افزود: شرایط کنونی و جنگی که به مدت یک سال کشور با آن درگیر است، اولین تاثیرش را در اقتصاد و به ویژه مسکن می‌گذارد.

راهب با بیان اینکه آمارهای رسمی نشان می‌دهد، مسکن ۳۰ درصد از هزینه‌های خانوار را در برمی‌گیرد، خاطر نشان کرد: این رقم در شرایط کنونی و به طور متوسط در ایران، بالاتر از ۵۰ درصد را شامل می‌شود.

وی به مهاجرت درون شهرها که گروه‌های مختلف دائم به مناطق پایین‌تر کوچانده می‌شوند، اشاره کرد و گفت: مجموعه عوامل شامل تحریم‌ها، جنگ و تورم فزاینده، منجر به ورود ویژه دولت به حوزه مسکن و ایجاد تعادل‌بخشی در این بازار شد به طوری که موضوع کنترل اجاره‌بها در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.

به گفته وی، بخشی از این سیاست در راهکارهای کنترل اجاره‌بها و اجرای مسکن استیجار اعمال شده و یا در حال پیگیری است.

تدوین و ارایه بسته‌های مسکن استیجار، مسکن حمایتی و اجاره‌داری

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بر ضرورت تکمیل مسکن حمایتی با ایجاد نهادسازی و دخیل کردن گروه‌های مختلف از جمله شهرداری‌ها و سرمایه گذاران در کنار دولت تاکید کرد و از انجام مطالعات مرکز در این موضوعات و ارایه پیشنهادها و تدوین بسته‌هایی در این موضوعات خبر داد.

راهب تصریح کرد: مرکز تحقیقات با ارایه این بسته‌ها و مطالعات در صدد بوده تا دولت نقش حمایتی در حوزه مسکن داشته باشد و کمبود و فقدان مسکن را برای دهک‌های یک تا چهار تامین کند.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون بخشی از سیاست‌های کلان وزارت راه و شهرسازی بر فراهم کردن مسیرهای تامین مسکن دهک‌های یک تا چهار درآمدی است در بیان پیشنهادها برای رونق در بازار مسکن گفت: حمایت ویژه‌تر از گروه‌های کم‌درآمدی و همچنین اجرای صنعتی‌سازی ساختمان در شرایط فعلی بسیار حائز اهمیت است و باید مورد توجه قرار بگیرد.

منبع: وزارت راه و شهرسازی

برچسب ها: ساخت مسکن ، مسکن ملی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۰ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
حکایت قیمت خانه در ایران حکایت فردی است که یه ذره قیمت بالا میبره کسی نمیفهمه بیشتر بالا میبره یه تعداد میفهمن خیلی بالا میبره لو میره که طرف اصلا میخواسته جیبمونو خالی کنه!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۶ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
اگه سرمایه دار ها اجازه بدن ایران با این وسعت مشکل مسکن نباید داشته باشه به هر خانواده ۲۵۰متر زمین رایگان بدیدمردم خودشون میدونن چکار کنن پای این بانکهاتون از مسکن بکشین بیرون
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۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۰ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
منظور شما از کم درآمد چیه؟ به لطف مدیریت ... شما تمام کارمندان ، کارگران و بازنشسته ها کم درآمد هستند
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