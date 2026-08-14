به گفته مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان در قالب طرح بازدید میدانی از خانوارها، وضعیت ۶۴ هزار و ۸۰۰ خانواربررسی شده که حاصل آن شناسایی ۹۹ هزار فرد مستعد اشتغال است.

باشگاه خبرنگاران جوان، کلثوم مومنی- رضا طوسی از ارائه بیش از ۸۲۵ هزار خدمت حمایتی به مددجویان استان خبر داد و گفت: ارزش این خدمات طی پنج سال گذشته از ۱۰ همت فراتر رفته است.

وی با بیان اینکه ۱۰۸ هزار خانوار معادل ۲۴۸ هزار نفر اکنون زیر پوشش کمیته امداد استان قرار دارند، اظهار کرد: از این شمار، ۴۲ هزار خانوار سرپرست زن داشته و ۹۲ هزار نفر از مجموع تحت پوششان را بانوان تشکیل میدهند.

وی با اشاره به جمعیت دانش‌آموزی و دانشجویی این نهاد افزود: ۳۸ هزار دانش‌آموز و هزار و ۶۰۰ دانشجو و همچنین ۱۲ هزار و ۵۰۰ یتیم و فرزند محسنین از خدمات کمیته امداد بهرهمند هستند؛ ضمن آنکه نزدیک به هزار نفر از دانشجویان و دانش‌آموزان نیز بهعنوان نخبه شناسایی شده و زیر نظر بنیاد ملی نخبگان خدمات ویژه می‌گیرند.

اشتغال، محور اصلی توانمندسازی

طوسی، رویکرد این نهاد را تحول از «حمایت صرف» به سمت «خوداتکایی» خانواده‌ها عنوان کرد و گفت: طی پنج سال اخیر، ۳۷ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان ایجاد شده که اجرای آن بیش از ۳.۵ همت اعتبار نیاز داشته است.

به گفته او، ۳۰ هزار نفر از مددجویان نیز آموزش‌های مهارتی و فنیوحرف‌های را گذرانده‌اند.

مدیرکل کمیته امداد کردستان تصریح کرد: در قالب طرح بازدید میدانی از خانوارها، تاکنون وضعیت ۶۴ هزار و ۸۰۰ خانوار بهروزرسانی و نیاز‌های آنان احصا شده که حاصل آن شناسایی ۹۹ هزار فرد مستعد اشتغال‌ است ؛ ۶۶ درصد این افراد را زنان و ۴۴ درصد آنان را ساکنان مناطق روستایی تشکیل می‌دهند.

رشد اعتبارات تا ۷ همت

وی از جهش منابع مالی این نهاد در استان نیز خبر داد و افزود: اعتبارات پیشبینیشده کمیته امداد کردستان از حدود ۳.۹ به ۷ همت افزایش یافته و امسال هزار و ۹۳۱ میلیارد تومان نیز به حوزه اشتغالزایی اختصاص یافته است.

جهیزیه ۱۰۰ میلیونی برای نوعروسان

طوسی در بخش دیگری از سخنانش به تغییر شیوه تأمین جهیزیه اشاره کرد و گفت: از سال گذشته بهجای تحویل مستقیم کالا، کارت‌های اعتباری در اختیار نوعروسان قرار میگیرد و امسال سرانه جهیزیه هر نفر به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است؛ هم اکنون درخواست هزار و ۲۷۰ نفر ثبت شده و هیچ متقاضی پشت نوبتی در استان وجود ندارد.

وی در پایان با اشاره به دغدغه مسکن مددجویان اظهار کرد: امسال ۸۵۳ واحد مسکونی برای مددجویان احداث شده و ۸۰ پروژه نیز در حوزه فضا‌های جانبی اجرا می‌شود؛ همچنین ۳۷۴ میلیارد تومان برای تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفته شده که تاکنون هزار و ۷۹۹ خانوار به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.