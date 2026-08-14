باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سناتور ون هولن، سناتور آمریکایی اظهار داشت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، قانون اساسی این کشور را به طور کامل زیر پا گذاشته است، به ویژه زمانی که از اجرای قطعنامه‌های مجلس نمایندگان و سنا در مورد اختیارات جنگی علیه ایران خودداری کرد.

او در مصاحبه با وب‌سایت «ریسپانسیبل استیت‌کرافت» که هولن را به عنوان کاندیدای بالقوه ریاست جمهوری برای سال ۲۰۲۸ معرفی کرده بود، تاکید کرد که جنگ علیه ایران نامشروع خواهد بود.

هولن در مورد تصمیمات کنگره در مورد جنگ، خواستار پایان حمایت مالی آن و عدم تخصیص درخواست دولت برای بودجه اضافی تقریبا ۷۰ میلیارد دلاری توسط کنگره شد، زیرا تامین این بودجه به معنای تایید ضمنی کنگره برای ادامه این جنگ است.

در زمینه‌ای مرتبط، هولین افول هژمونی کامل آمریکا را تصدیق کرد و گفت: «ما شاهد ظهور مداوم قدرت‌های دیگر، که بزرگترین آنها چین است، بوده‌ایم»، با توجه به اینکه واشنگتن محدودیت‌های قدرت خود را تشخیص نداده است.

در اینجا، هولن توضیح داد که ترامپ، مشابه آنچه در ونزوئلا اتفاق افتاد، فکر می‌کرد که «در مدت کوتاهی می‌تواند هر کاری را که می‌خواهد در هر کجای دنیا انجام دهد»، در حالی که واشنگتن باید حضور نظامی خود را در سراسر جهان دوباره ارزیابی کند.

او ادامه داد و گفت: «آنچه در ایران شاهد آن هستیم، بهترین گواه بر محدودیت‌های قدرت آمریکا است.»

او در مورد حمایت آمریکا از رژیم تروریستی اسرائیل، معتقد بود که این حس رو به رشد وجود دارد که مالیات دهندگان آمریکایی باید حمایت مالی بی قید و شرط از اسرائیل را متوقف کنند. او همچنین استدلال کرد که هرگونه سلاح تهاجمی که در اختیار صهیونیست‌ها قرار می‌گیرد، باید مشروط به خروج رژیم تروریستی اسرائیل از کرانه باختری، طبق یک جدول زمانی توافق شده، باشد.

هولن با توجه به جنگ غزه از اکتبر ۲۰۲۳ افزود: «اعطای اختیارات مطلق به دولت بنیامین نتانیاهو، امنیت آمریکا در منطقه و جایگاه آن در جهان را تضعیف می‌کند.»

منبع: المیادین