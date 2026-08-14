تیم فوتبال استقلال در هفته نخست لیگ برتر فوتبال با نتیجه مقتدرانه ۴ - ۰ مس شهربابک را شکست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته نخست لیگ برتر فوتبال ایران تیم فوتبال استقلال از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهرقدس میزبان مس شهربابک بود.

ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، امیر محمد رزاقی نیا، حسین گودرزی، عارف آقاسی، اسماعیل قلی زاده، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان

 ترکیب مس شهربابک:

محمدرضا قویدل، فریبرز گرتمیف محمد تاجیک، محمدزبیر نیک نفس، محمد آژیر، اکبر کربلایی، همایون افتخاری، سجاد جعفری، محسن سفید چغایی، امیر نافذ و امیر روستایی

تاکنون حدود سه هزار نفر برای تماشای این دیدار به ورزشگاه آمده اند.

بازی با سوت موعود بنیادی‌فرد  آغاز شد.

استقلال بازی را بهتر شروع کرد و موقعیت‌های داشت، اما در دقیقه ۱۸ گودرزی از سمت چپ وارد محوطه جریمه شد و در شرایطی نامساعد به رزاقی‌نیا پاس داد. این بازیکن نیز فرصت خوبی را برای سحرخیزان مهیا کرد که شوت او را قویدل، گلر مس شهربابک دفع کرد و در برگشت نیز ضربه رزاقی‌نیا را باز هم سنگربان میهمان مهار کرد.

دقیقه ۲۶: استقلالی‌ها کرنر را کوتاه کار کردند و توپ به آسانی رسید که شوت او از کنار زمین با فاصله از کنار تیر دوم به بیرون رفت.

در دقیقه ۴۵ روی اشتباه مهلک محمدرضا قویدل دروازه بان مس شهربابک سعید سحرخیزان به راحتی هرچه تمام‌تر دروازه مسی‌ها را باز کرد تا نخستین گلزن آبی پوشان در فصل جدید لیگ برتر لقب بگیرد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

استقلال نیمه اول را با برتری یک گله راهی رختکن شد.

دقیقه ۴۸: یاسر آسانی با فرار از پشت مدافعان مس وارد محوطه جریمه شد که ضربه بغل پای او به شکل بسیار خطرناکی از کنار دروازه به بیرون رفت که البته در ادامه کمک داور اعلام آفساید کرد.

در دقیقه ۵۴ امیرمحمد رزاقی نیا با پاسی عمقی سعید سحرخیزان را راه انداخت و او نیز موفق شد در موقعیتی تک به تک دروازه مسی‌ها را باز کند تا دومین گل خود را در این بازی ثبت کند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
 
در ادامه علی رغم تلاش مسی‌ها برای جبران گل خورده، اما در دقیقه ۸۷ پاس خوب یاسر آسانی را محمدحسین اسلامی با بغلی پای ساده تبدیل به گل سوم آبی پوشان کرد.
 
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
 
در دقیقه ۲+۹۰ اسماعیل قلی زاده گل چهارم استقلال را زد تا آبی پوشان شبی رویایی را برای هوادارانشان ثبت کنند.
 
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
 
در نهایت این دیدار با برتری ۴ - ۰ استقلال به پایان رسید تا آن‌ها نخستین بازی فصل را با وجود پنجره بسته نقل و انتقالاتی را با پیروزی پرگلی شروع کنند.
برچسب ها: استقلال ، مس شهربابک ، لیگ برتر فوتبال ، ورزشگاه شهدای شهرقدس
خبرهای مرتبط
لیگ برتر فوتبال؛
خیبر ۱ - ۱ فجر/ کمالوند و خطیبی با تساوی لیگ را شروع کردند
بختیاری‌زاده: برای رامین التماس نمی‌کنم؛ استقلال با جوان‌ها ادامه می‌دهد
فتاحی شایعات قطع حمایت از استقلال را تکذیب کرد
ازبکستان دومین گزینه میزبانی برای استقلالی‌ها شد
جوانترین و مسن‌ترین سرمربی لیگ برتر فوتبال
اورونوف در کجای پازل تارتار قرار دارد؟
حضور آنالیزور استقلال در تمرین پرسپولیس
استقبال گرم تاشکند از پورعلی‌گنجی+فیلم
دو زمین تمرین در اختیار استقلالی‌ها قرار می‌گیرد
دست رد بختیاری زاده به سینه بازیکن خارجی استقلال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سه طلای فرهاد قلی‌زاده و دبل نقره طاها نعمتی‌مقدم در تاشکند
دنیامالی: موظف بودیم سازه ورزشگاه آزادی را دوباره باز طراحی کنیم/ موضوع مهم کشت چمن است + فیلم
دست رد بختیاری زاده به سینه بازیکن خارجی استقلال
استقلال ۲ - ۰ مس شهربابک/ گزارش زنده
وزنه برداری جوانان آسیا؛ ­دختران و پسران ایران در جایگاه سوم قاره کهن
تراکتور ۲ - ۰ پیکان/ نخستین پیروزی پرشور‌ها با دبل شهریار
ازبکستان دومین گزینه میزبانی برای استقلالی‌ها شد
دنیامالی: در بازی های آسیایی از ووشوکاران بالایی داریم/ در استان سیستان و بلوچستان هاکی باید رونق پیدا کند + فیلم
یک نقره و دو برنز آسیایی دستاورد دختران جوان ایرانی
دو زمین تمرین در اختیار استقلالی‌ها قرار می‌گیرد
آخرین اخبار
تراکتور ۲ - ۰ پیکان/ نخستین پیروزی پرشور‌ها با دبل شهریار
استقلال ۲ - ۰ مس شهربابک/ گزارش زنده
وزنه برداری جوانان آسیا؛ ­دختران و پسران ایران در جایگاه سوم قاره کهن
سه طلای فرهاد قلی‌زاده و دبل نقره طاها نعمتی‌مقدم در تاشکند
یک نقره و دو برنز آسیایی دستاورد دختران جوان ایرانی
صدیقی: انتظارات از ووشو بسیار زیاد است/ امیدوارم بتوانیم دوباره نتایج هانگژو را تکرار کنیم
دنیامالی: در بازی های آسیایی از ووشوکاران بالایی داریم/ در استان سیستان و بلوچستان هاکی باید رونق پیدا کند + فیلم
دو زمین تمرین در اختیار استقلالی‌ها قرار می‌گیرد
دنیامالی: موظف بودیم سازه ورزشگاه آزادی را دوباره باز طراحی کنیم/ موضوع مهم کشت چمن است + فیلم
دست رد بختیاری زاده به سینه بازیکن خارجی استقلال
ازبکستان دومین گزینه میزبانی برای استقلالی‌ها شد