تیم فوتبال استقلال در هفته نخست لیگ برتر فوتبال با نتیجه مقتدرانه ۴ - ۰ مس شهربابک را شکست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته نخست لیگ برتر فوتبال ایران تیم فوتبال استقلال از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهرقدس میزبان مس شهربابک بود.

ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، امیر محمد رزاقی نیا، حسین گودرزی، عارف آقاسی، اسماعیل قلی زاده، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان

ترکیب مس شهربابک:

محمدرضا قویدل، فریبرز گرتمیف محمد تاجیک، محمدزبیر نیک نفس، محمد آژیر، اکبر کربلایی، همایون افتخاری، سجاد جعفری، محسن سفید چغایی، امیر نافذ و امیر روستایی

تاکنون حدود سه هزار نفر برای تماشای این دیدار به ورزشگاه آمده اند.

بازی با سوت موعود بنیادی‌فرد آغاز شد.

استقلال بازی را بهتر شروع کرد و موقعیت‌های داشت، اما در دقیقه ۱۸ گودرزی از سمت چپ وارد محوطه جریمه شد و در شرایطی نامساعد به رزاقی‌نیا پاس داد. این بازیکن نیز فرصت خوبی را برای سحرخیزان مهیا کرد که شوت او را قویدل، گلر مس شهربابک دفع کرد و در برگشت نیز ضربه رزاقی‌نیا را باز هم سنگربان میهمان مهار کرد.

دقیقه ۲۶: استقلالی‌ها کرنر را کوتاه کار کردند و توپ به آسانی رسید که شوت او از کنار زمین با فاصله از کنار تیر دوم به بیرون رفت.

در دقیقه ۴۵ روی اشتباه مهلک محمدرضا قویدل دروازه بان مس شهربابک سعید سحرخیزان به راحتی هرچه تمام‌تر دروازه مسی‌ها را باز کرد تا نخستین گلزن آبی پوشان در فصل جدید لیگ برتر لقب بگیرد.

استقلال نیمه اول را با برتری یک گله راهی رختکن شد.

دقیقه ۴۸: یاسر آسانی با فرار از پشت مدافعان مس وارد محوطه جریمه شد که ضربه بغل پای او به شکل بسیار خطرناکی از کنار دروازه به بیرون رفت که البته در ادامه کمک داور اعلام آفساید کرد.

در دقیقه ۵۴ امیرمحمد رزاقی نیا با پاسی عمقی سعید سحرخیزان را راه انداخت و او نیز موفق شد در موقعیتی تک به تک دروازه مسی‌ها را باز کند تا دومین گل خود را در این بازی ثبت کند.

در ادامه علی رغم تلاش مسی‌ها برای جبران گل خورده، اما در دقیقه ۸۷ پاس خوب یاسر آسانی را محمدحسین اسلامی با بغلی پای ساده تبدیل به گل سوم آبی پوشان کرد.

در دقیقه ۲+۹۰ اسماعیل قلی زاده گل چهارم استقلال را زد تا آبی پوشان شبی رویایی را برای هوادارانشان ثبت کنند.

در نهایت این دیدار با برتری ۴ - ۰ استقلال به پایان رسید تا آن‌ها نخستین بازی فصل را با وجود پنجره بسته نقل و انتقالاتی را با پیروزی پرگلی شروع کنند.