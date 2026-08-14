باشگاه خبرنگاران جوان - روز شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۵۰ شیخ عیسی بن سلمان الخلیفه حکمران بحرین اعلامیه استقلال این کشور را در ساعت یک و نیم به وقت تهران از رادیو بحرین خواند.

روزنامه اطلاعات فردای آن روز در صفحه دوم خود در این باره نوشت:

شیخ عیسی در حالی که صدایش از شدت هیجان اندکی می‌لرزید، خطاب به ۲۴۰ هزار بحرینی و جهانیان گفت: «بحرین اینک یک کشور عرب مستقل و حاکم بر سرنوشت خویش است و دولت بحرین از این پس تنها مسئول امور داخلی و سازمان دادن به روابط خارجی جزیره است.»

شیخ عیسی افزود که روابط ویژه موجود بین بحرین و انگلستان دیگر وجود ندارد و نیرو‌های انگلیسی مقیم جزیره شروع به ترک خاک کشور کرده‌اند.

بحرین بلافاصله از سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب درخواست عضویت کرد.

بیانیه استقلال سپس از تمام کشور‌های عرب، تمام کشور‌های مسلمان دوست و تمام کشور‌های جهان دعوت می‌کند که استقلال حکومت بحرین را به رسمیت بشناسد.

شیخ عیسی آن‌گاه گفت که کشور او تعهد می‌کند:

۱- تمام قرارداد‌ها و تعهدات عرب و بین‌المللی خود را به شرط آن‌که مخالف استقلال و تمامیت بحرین نباشند و با اصول قرارداد‌های بین‌المللی مطابقت داشته باشند محترم شمارد.

۲- پیمان اتحادیه عرب و منشور سازمان ملل متحد را محترم دارد.

۳- روابط خود را با همسایگان خویش، با دولت‌ها و امیرنشینان خلیج‌فارس و سایر کشور‌های عرب برادر مستحکم‌تر سازد.

۴- برای تقویت و حفظ امنیت، ثبات، ترقی و صلح منطقه خلیج‌فارس با یاری دیگر کشور‌های منطقه کوشا باشد.

۵- مناسبات و همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی، علمی و حرفه‌ای خود را با تمام کشور‌های خلیج‌فارس برای صنعتی کردن هرچه بیشتر منطقه توسعه بخشد.

در مورد مسائل خاورمیانه و اختلافات اعراب و اسرائیل، اعلامیه شیخ عیسی حاکی است که بحرین حقوق مردم فلسطین را در بازیافتن سرزمین از دست رفته خویش می‌شناسد و از کلیه کشور‌های عرب در مبارزه علیه اسرائیل برای پس گرفتن سرزمین‌های اشغالی خویش دفاع و حمایت می‌کند.

بحرین در عین حال در‌های خود را به روی فدارسیون امیرنشینان خلیج‌فارس باز گذاشته است.

شیخ عیسی در بیانیه استقلال می‌گوید: «با الهام از این اصول، بحرین در‌های خود را به روی پابرجا ساختن هر نوع فدراسیون جدید باز می‌گذارد.»

پیام تبریک شاه

با تلگرام تبریکی که روز شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۵۰ یک ساعت پس از اعلام استقلال بحرین از جانب شاه به عنوان شیخ عیسی بن سلمان آل خلیفه امیر بحرین مخابره شد، ایران نخستین کشوری بود که استقلال بحرین را به رسمیت شناخت. منابع وزارت خارجه فردای آن روز یعنی روز یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۵۰ تایید کردند که پیام تبریک شاه را که به مناسبت اعلام استقلال بحرین برای شیخ عیسی مخابره شد می‌توان به عنوان به رسمیت شناختن استقلال بحرین از جانب ایران تلقی کرد و نیازی به صدور اعلامیه دیگری نیست. این محافل در عین حال گفتند که روش دولت ایران در قبال استقلال بحرین همواره مشخص بوده و پشتیبانی ایران از این تصمیم بار‌ها به مقامات بحرینی در ماه‌های اخیر تاکید گردیده است.

امیر بحرین روز پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۵۰ یعنی دو روز پیش از اعلام استقلال، یوسف شیراوی وزیر امور توسعه و خدمات خود را با پیامی برای شاه با هدف کسب پشتیبانی ایران از استقلال بحرین و عضویت آن در سازمان ملل متحد به تهران فرستاد. شیراوی بامداد جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۵۰ با پیام مثبت شاه به منامه بازگشت.

متن پیام تبریک شاه به امیر بحرین به این شرح بود:

حضرت صاحب‌العظمه شیخ عسی بن سلمان آل خلیفه حاکم بحرین و توابع

خیلی خوش‌وقتم که به مناسبت اعلام استقلال بحرین شادباش‌های صمیمانه و درود‌های خالصانه خود را به آن حضرت ابراز دارم. سعادت و توفیق بیش از پیش آن حضرت را در رهبری مردم هم‌کیش و نجیب بحرین به سوی رفاه و ترقی روزافزون از خداوند مسئلت می‌دارم و اطمینان کامل دارم که بحرین نیز در سال‌های آینده با همکاری سایر کشور‌های خلیج‌فارس نقش خود را در حفظ صلح و امنیت در این منطقه حساس ایفا خواهد کرد. از صمیم قلب آرزومندم که روابط مودت و همکاری میان دو کشور ما همچنان به نفع طرفین توسعه و تحکیم یابد.

محمدرضا پهلوی اطلاعات، یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۵۰]

منبع: خبرآنلاین