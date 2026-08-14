به گفته مدیرکل هواشناسی کردستان موج گرما از امروز تا یکشنبه هفته پیش‌رو در استان تداوم دارد و دما در برخی نقاط به ۴۶ درجه سانتیگراد می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی -   در این مدت، دمای هوا در نواحی جنوبی استان بین ۴۰ تا ۴۱ درجه سلسیوس پیش‌بینی می‌شود و در برخی نواحی واقع در جنوب غرب کردستان، دما ممکن است به ۴۴ تا ۴۶ درجه سلسیوس نیز برسد.

مدیرکل هواشناسی کردستان با بیان اینکه همه مناطق استان تحت تأثیر این شرایط قرار می‌گیرند، اظهار کرد: شهرستان‌های سنندج، کامیاران، مریوان و سروآباد بیش از سایر نقاط در معرض موج گرما هستند.

صدیقی گرمازدگی، افزایش احتمال وقوع و گسترش آتش‌سوزی در مراتع و مناطق دارای پوشش گیاهی به‌ویژه با وزش باد در ساعات بعدازظهر، و افزایش مصرف حامل‌های انرژی از جمله برق و آب را از پیامدهای این وضعیت عنوان کرد.

وی از شهروندان خواست از حضور غیرضروری در فضای باز، به‌خصوص در ساعات گرم روز، خودداری کنند و افزود: کشاورزان نیز زمان آبیاری باغات و مزارع را به ساعات خنک شبانه‌روز منتقل کنند تا از تنش آبی جلوگیری شود.

مدیرکل هواشناسی کردستان تأکید کرد: تأمین آب کافی و تنظیم دما و رطوبت در گلخانه‌ها، دامداری‌ها، مرغداری‌ها و سالن‌های پرورشی ضروری است و طبیعت‌گردان نیز باید از روشن کردن آتش در فضاهای باز و مراتع به‌طور جدی پرهیز کنند.

برچسب ها: کردستان ، هواشناسی ، گرمای هوا
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