تراکتور در هفته نخست لیگ برتر فوتبال با نتیجه ۲ - ۰ از سد پیکان گذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته نخست لیگ برتر فوتبال ایران تیم فوتبال تراکتور تبریز در ساعت ۱۸ با حضور پرشور هوادارانش در ورزشگاه یادگار امام به مصاف پیکان رفت.

شهریار مغانلو که در نقل و انتقالات تابستانی به تراکتور پیوست در این بازی عملکردی مناسبی داشت و پس از عدم موفقیت در چند موقعیت در دقیقه ۳۴ مغانلو موفق شد نخستین گل خود برای تراکتور را به ثمر برساند.

نیما احمد مدافع جوان پیکان در دقیقه ۱۲+۴۵ از بازی اخراج شد تا کار برای شاگردان ساکت الهامی سخت شود.

شهریار مغانلو در دقیقه ۱۳+۴۵ بازهم روی تیزهوشی و جاگیری مناسبش موفق شد دروازه حسین پورحمیدی را باز کند تا در این دیدار دبل کند.

نیمه اول با برتری دوگله تراکتور به پایان رسید.

در نیمه دوم نیز تراکتور با وجود یک بازیکن بیشتر تیم برتر میدان بود.

با وجود برتری نفری و داشتن چندین موقعیت تراکتور در نیمه دوم گلی به ثمر نرساند و بازی با نتیجه ۲ - ۰ از سد پیکان گذشت تا نخستین ۳ امتیاز فصل را جواد نکونام کسب کند.

برچسب ها: تراکتور ، پیکان ، لیگ برتر فوتبال ، شهریار مغانلو
خبرهای مرتبط
لیگ برتر فوتبال؛
خیبر ۱ - ۱ فجر/ کمالوند و خطیبی با تساوی لیگ را شروع کردند
عمان میزبان بازی‌های تراکتور در لیگ نخبگان شد
نامه اعتراضی باشگاه های تراکتور و سپاهان برای اهدای احتمالی جام قهرمانی به استقلال
بررسی نیمکت فنی لیگ برتر فوتبال؛
از حضور ۱۸ سرمربی ایرانی تا خداحافظی با خارجی‌ها
جلالی: مربیان جوان باید کیفیت بازی‌های لیگ را بالا ببرند
جوانترین و مسن‌ترین سرمربی لیگ برتر فوتبال
استقبال گرم تاشکند از پورعلی‌گنجی+فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۴ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
روزهای بسیار سردی دارد تیم تراکتور چون وقتی بازیکن انتخاب میکنید دقت نمیکنید که آمار و عیار پاس و گل آن پاسخگوی تیم بزرگ تراکتور میشود تراکتور موفق باشی خخخخخخ.
۰
۰
پاسخ دادن
سه طلای فرهاد قلی‌زاده و دبل نقره طاها نعمتی‌مقدم در تاشکند
دنیامالی: موظف بودیم سازه ورزشگاه آزادی را دوباره باز طراحی کنیم/ موضوع مهم کشت چمن است + فیلم
دست رد بختیاری زاده به سینه بازیکن خارجی استقلال
استقلال ۲ - ۰ مس شهربابک/ گزارش زنده
وزنه برداری جوانان آسیا؛ ­دختران و پسران ایران در جایگاه سوم قاره کهن
تراکتور ۲ - ۰ پیکان/ نخستین پیروزی پرشور‌ها با دبل شهریار
ازبکستان دومین گزینه میزبانی برای استقلالی‌ها شد
دنیامالی: در بازی های آسیایی از ووشوکاران بالایی داریم/ در استان سیستان و بلوچستان هاکی باید رونق پیدا کند + فیلم
یک نقره و دو برنز آسیایی دستاورد دختران جوان ایرانی
دو زمین تمرین در اختیار استقلالی‌ها قرار می‌گیرد
آخرین اخبار
تراکتور ۲ - ۰ پیکان/ نخستین پیروزی پرشور‌ها با دبل شهریار
استقلال ۲ - ۰ مس شهربابک/ گزارش زنده
وزنه برداری جوانان آسیا؛ ­دختران و پسران ایران در جایگاه سوم قاره کهن
سه طلای فرهاد قلی‌زاده و دبل نقره طاها نعمتی‌مقدم در تاشکند
یک نقره و دو برنز آسیایی دستاورد دختران جوان ایرانی
صدیقی: انتظارات از ووشو بسیار زیاد است/ امیدوارم بتوانیم دوباره نتایج هانگژو را تکرار کنیم
دنیامالی: در بازی های آسیایی از ووشوکاران بالایی داریم/ در استان سیستان و بلوچستان هاکی باید رونق پیدا کند + فیلم
دو زمین تمرین در اختیار استقلالی‌ها قرار می‌گیرد
دنیامالی: موظف بودیم سازه ورزشگاه آزادی را دوباره باز طراحی کنیم/ موضوع مهم کشت چمن است + فیلم
دست رد بختیاری زاده به سینه بازیکن خارجی استقلال
ازبکستان دومین گزینه میزبانی برای استقلالی‌ها شد