تراکتور در هفته نخست لیگ برتر فوتبال با نتیجه ۲ - ۰ از سد پیکان گذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته نخست لیگ برتر فوتبال ایران تیم فوتبال تراکتور تبریز در ساعت ۱۸ با حضور پرشور هوادارانش در ورزشگاه یادگار امام به مصاف پیکان رفت.

شهریار مغانلو که در نقل و انتقالات تابستانی به تراکتور پیوست در این بازی عملکردی مناسبی داشت و پس از عدم موفقیت در چند موقعیت در دقیقه ۳۴ مغانلو موفق شد نخستین گل خود برای تراکتور را به ثمر برساند.

نیما احمد مدافع جوان پیکان در دقیقه ۱۲+۴۵ از بازی اخراج شد تا کار برای شاگردان ساکت الهامی سخت شود.

شهریار مغانلو در دقیقه ۱۳+۴۵ بازهم روی تیزهوشی و جاگیری مناسبش موفق شد دروازه حسین پورحمیدی را باز کند تا در این دیدار دبل کند.

نیمه اول با برتری دوگله تراکتور به پایان رسید.

در نیمه دوم نیز تراکتور با وجود یک بازیکن بیشتر تیم برتر میدان بود.

با وجود برتری نفری و داشتن چندین موقعیت تراکتور در نیمه دوم گلی به ثمر نرساند و بازی با نتیجه ۲ - ۰ از سد پیکان گذشت تا نخستین ۳ امتیاز فصل را جواد نکونام کسب کند.