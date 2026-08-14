باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان در سخنرانی امروز خود به مناسبت پایان جنگ ۳۳ روزه در سال ۲۰۰۶ و پیروزی مقاومت، به حملات اخیر علیه رژیم صهیونیستی اشاره کرد و بر ادامه ایستادگی و عدم تسلیم در برابر دشمنان تاکید کرد.
شیخ نعیم قاسم با اشاره به آغاز حملات علیه رژیم صهیونیستی در اسفند سال گذشته، گفت: «در دوم مارس (۱۱ اسفند) مقاومت لبنان به شهادت سید علی خامنهای پاسخ داد و این پاسخ همچنین خلاصهای از دردی بود که ما ۱۵ ماه پیش از آن نیز تحمل میکردیم. مقاومت طی این مدت (۶ ماهه) مانع از دستیابی دشمن به اهدافش شد و به مسیر انتخابی خود ادامه میدهد».
او در ادامه به پایداری در مسیر کنونی اشاره کرد و گفت: «هر کسی که روی تسلیم شدن شرط ببندد، روی سراب شرط بسته است و مقاومت را به خوبی نمیشناسد، زیرا مقاومت و مردم آن پایدار و ثابت قدم هستند».
شیخ نعیم قاسم همچنین به توافقنامه اخیر اشاره کرد که پس از چندین دور مذاکره، بین دولت لبنان و رژیم صهیونیستی منعقد شده و آمریکا نیز میانجی آن بوده است. نعیم قاسم گفت: «این توافقنامه دیکته شده از سوی اسرائیل است و مقامات لبنانی آن را امضا کرده و هرچه اسرائیل بخواهد را به آن میدهند. این مقامات که توسط آمریکا کنترل میشوند، میخواهند کارنامه خود را سفید کنند. در واقع طرف لبنانی در این توافق تابع بود و آنچه آمریکا میگفت و اسرائیل میخواست، اجرا میکرد».
دبیر کل حزبالله با اشاره به طولانی شدن گفتوگوهای دولت لبنان و رژیم صهیونیستی و در عین حال بی نتیجه بودن آن، گفت: «یک دستاورد که در هفت دور مذاکره به دست آمده را به ما نشان دهید. مشکل ما با این توافق، اول از همه به دلیل مذاکرات مستقیم است؛ چون وقتی مستقیماً با اسرائیل مذاکره میکنید، از قبل آنچه اسرائیل میخواهد در اختیارش قرار میدهید. مشکل دوم ما هم تمام محتوای توافق است. مقامات دولت باید اعتراف کنند که شکست خوردهاند و به مردم خود بازگردند تا از طریق موضعی متحد و قدرتمند به یک پشتوانه مطمئن دست پیدا کنند».
او انتقاد خود نسبت به توافق کنونی را که بارها از سوی ارتش صهیونیستی نقض شده، تندتر کرد و گفت: «چگونه مقامات لبنان میتوانند این اهانت مستمر به ارتش لبنان و قرار دادن آن در معرض حملات را بپذیرند؟ این چه بدعتی است که اسمش را گذاشتهاید مناطق آزمایشی؟ ما به هیچیک از این مذاکرات باور نداریم».
اشاره او به مناطق آزمایشی مشخص شده در متن توافق است. گفته شده رزمندگان حزبالله باید از این مناطق عقبنشینی کنند و ارتش لبنان که توان نظامی چندانی ندارد، در آن مستقر شود.
شیخ نعیم قاسم در ادامه دیگر ایرادهای توافقنامه را برشمرد و گفت: «توافق کنونی، مقامات لبنان را از حق خود برای شکایت از اسرائیل در دادگاهها محروم کرده است. از شما میخواهم از این اشتباه تحقیرآمیز که حاکمیت لبنان را از بین میبرد، عقبنشینی کنید. ما نقض حاکمیت لبنان را نمیپذیریم و ادامه حضور اسرائیل را نیز نمیپذیریم. همچنین نمیپذیریم که قیمومت آمریکا کشور را به سرقت ببرد».
او وعده داد که «با وجود درد و رنج، ما ادامه میدهیم. باطل یک دور دارد، اما حق دورهای بسیاری خواهد داشت».
دبیرکل حزبالله همچنین با تمجید از توافقنامهای که توسط ایران امضا شد، گفت: «سند تفاهم اسلامآباد توانست از شدت حملات اسرائیل بکاهد و آن را، با وجود تمام اقداماتی که اشغالگران همچنان انجام میدهند، به کاهش تنش ملزم کند. آنچه باعث بازگشت مردم به خانههای خود شد، توافق اسلامآباد بود».
شیخ نعیم قاسم در انتهای پیام خود، خطاب به حامیان مقاومت گفت: «ما برای شما خواهیم مرد و تا آخرین قطره خون خواهیم جنگید و شما را تنها نخواهیم گذاشت. خشم خود را در سینههایتان نگه دارید و آماده باشید آن را در زمانی که وقتش فرا برسد، برای تحقق اهداف و مطالباتتان به کار بگیرید».
منبع: المیادین