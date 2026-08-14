باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - تیموری‌ یانسری رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، با اشاره به اینکه احیای روستازیستی با هدف بازگشت روستاییان به روستا‌ها نیازمند رفع محرومیت در بخش‌های متعدد، توسعه زیرساخت‌ها و احیای مشاغل خرد روستایی است، گفت: با حمایت و تأکید استاندار مازندران، هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی برای تحقق این مهم در دستور کار قرار دارد.

او در پایان با تأکید بر برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلان و راهبردی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص پایداری و ارتقای تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی، افزود: احیای روستازیستی و مشاغل روستایی، علاوه بر تحقق اقتصاد مقاومتی، نقش محوری در پایداری جمعیت روستایی، امنیت غذایی و خودکفایی کشور دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت:توسعه زیرساخت‌های کشاورزی و تسهیل دسترسی کشاورزان به نهاده‌ها و اعتبارات، ساختار پایدار زنجیره‌های ارزش، مشوق‌های کسب و‌کار و‌سرمایه گذاری گام مؤثری در جهت احیای روستازیستی و بازگشت امید و نشاط به روستا‌های استان خواهد بود.