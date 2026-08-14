باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که «اندی بیکر» معاون «مارکو روبیو» وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور آمریکا، طی هفته‌های آینده دولت را ترک خواهد کرد.

این تازه‌ترین تغییر در تیم امنیت ملی کاخ سفید است؛ تیمی که طی ماه‌های اخیر دستخوش تغییرات متعددی شده است.

مقام‌های امنیت ملی در واشنگتن، بیکر را چهره‌ای کم‌حاشیه، اما بانفوذ در داخل کاخ سفید می‌دانند.

پیش از این و در زمانی که جی دی ونس، معاون ترامپ عضو مجلس سنا بود، بیکر در مقام مشاور او مشغول بود.

بیکر در گذشته از سیاست خارجی محتاطانه‌تر حمایت کرده و درباره ضرورت و پیامد‌های درگیری‌های نظامی طولانی‌مدت برای آمریکا تردید‌هایی مطرح کرده بود.

در ماه‌های اخیر، چندین مقام در تیم امنیت ملی کاخ سفید، دولت ترامپ را ترک کرده‌اند. دو مقام ارشد شورای امنیت ملی که مسئول پرونده‌های اروپا و آمریکای لاتین بودند نیز در ماه ژوئن از سمت‌های خود کنار رفتند.

خارج از حوزه امنیت ملی نیز کاخ سفید طی روز‌های اخیر از کناره‌گیری قریب‌الوقوع کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید و دیوید وارینگتون، مشاور حقوقی کاخ سفید خبر داده است.

منبع: رویترز